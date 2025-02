Sénégal: Aïssatou Gningue - Une surdouée de l'Intelligence Artificielle chez SONATEL

« Le pouvoir aux femmes » c'est le titre du dernier numéro du magazine international Confidentiel Afrique, qui dévoile les 50 jeunes leaders femmes les plus influentes d'Afrique en 2024 dont l'âge se situe entre 25 et 50 ans.

Ce numéro Hors-Série met en lumière exclusivement cette année une cinquantaine de figures féminines montantes qui font rêver et transforment positivement leurs environnements. Parmi nos belles couronnes, la jeune sénégalaise Aissatou GNINGUE, As du numérique qui voit grand et fait la fierté de la multinationale Sonatel. Portrait d'une surdouée de l'intelligence artificelle que dévoile Confidentiel Afrique.

Le monde du numérique, de la digitalisation et, plus récemment, de l'intelligence artificielle, est en passe de devenir le domaine le plus fécond pour le développement socioéconomique et l'émergence de nos pays. Parmi les femmes leaders dont l'expertise est reconnue en la matière, Aissatou GNINGUE sort du lot et s'affirme comme une véritable égérie dans ce secteur innovant. Senior Orange Expert en services de communication et de transaction, occupe, au sein du Groupe SONATEL (Société Nationale de Télécommunication du Sénégal) le poste de chef du département Data & IA Business Management. Réseaux télécoms, développement des ventes, marketing produit, stratégie, digital et intelligence artificielle, sont autant d'activités couvertes par Mme GNINGUE, qui cumule une vingtaine d'années d'expérience.

Une figure montante du monde numérique futuriste

Ainée d'une fratrie de 5 enfants, aux côtés d'un père journaliste hors pair et d'une mère enseignante, Aïssatou GNINGUE a travaillé dans les domaines du Digital, de l'IA, de la stratégie B2B, du marketing produit et du développement commercial. Son expertise est appréciée dans les marchés B2B et B2C, en particulier dans les domaines des produits ICT, mobile money, digitaux et Intelligence Artificielle.

Au plan académique, elle qui se prédestinait à la Médecine, intégrera d'abord l'Institution Notre Dame de Dakar où elle décroche un bac scientifique, avant de s'orienter, en 1999, vers l'École Supérieure Multinationale des Télécommunications (ESMT) d'où elle sort, trois années plus tard, majore de sa promotion, avec un Diplôme de Technicien Supérieur en Télécommunications.

La jeune Aissatou rejoindra ensuite la prestigieuse Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM), en France. Du PPCI à France Télécom, devenu Orange, elle carbure. d'abord comme Responsable Produits Mobiles Groupe, puis Chef de département des produits digitaux. Avec à la clé, le lancement d'applications qui ont permis de digitaliser la relation client au Groupe Sonatel, devenant ainsi la première experte groupe Orange Middle-East and Africa.

Marraine de la 2è édition du Salon des Algorithmes et de l'Intelligence Artificielle, les 14 et 15 novembre 2023 dans l'enceinte de l'Agence Universitaire de la Francophonie de Dakar, Aïssatou n'en garde pas moins la tête sur les épaules : «J'ai été très honorée et ravie pour la femme que je suis, évoluant dans le domaine du numérique. Je pense que c'est un message important et très fort pour la population féminine dans le domaine des TIC et plus particulièrement, dans le secteur de l'Intelligence Artificielle ».