Afrique du Nord: La Libye compte investir dans des usines de médicaments en Tunisie

Bchira Rahim, Directrice générale de l'exportation des services de santé et du soutien à l'investissement au ministère de la Santé, a annoncé, ce mercredi, la résolution imminente du dossier des créances des patients libyens auprès des cliniques et hôpitaux tunisiens.

Lors d'un entretien entre le ministre tunisien de la Santé et une délégation libyenne de haut niveau, incluant le président de l'Agence de soutien et de développement des services médicaux, Ahmed Miltan, l'Ambassadeur libyen en Tunisie, Mustafa Qadara, et le conseiller principal à l'ambassade libyenne, Haitham Al-Suwaidi, il a été convenu de mettre un terme aux problèmes financiers en suspens. Rahim a précisé que les deux parties ont exprimé leur volonté commune de clore ce dossier dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, et dans le cadre de ce rapprochement, il a également été décidé de former, dans les jours à venir, une équipe conjointe composée de représentants des ministères de la Santé tunisien et libyen pour résoudre les dernières difficultés administratives et financières.

En parallèle, un partenariat stratégique entre la Tunisie et la Libye dans le domaine de la santé a été évoqué. Rahim a souligné qu'une proposition visant à créer des hôpitaux en Libye, dirigés par des cadres et experts tunisiens, a été présentée. Ce projet devrait renforcer la coopération bilatérale dans le secteur médical.

De plus, lors de cette rencontre, il a été discuté de la possibilité d'établir des usines de médicaments en Tunisie, financées par des investisseurs libyens, afin de garantir la sécurité sanitaire et pharmaceutique dans les deux pays. Ce partenariat promet d'avoir des retombées positives sur la production et la distribution de médicaments en Tunisie et en Libye, en renforçant l'autosuffisance des deux nations.