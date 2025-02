Tunisie: Mohamed Ali Nafti à la rencontre des Tunisiens établis aux Émirats

En visite aux Émirats Arabes Unis les 4 et 5 février, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu, mardi soir à la Résidence de Tunisie, des compétences tunisiennes actives dans divers domaines, selon un communiqué du ministère.

À cette occasion, il a réaffirmé l'importance accordée par le président de la République aux Tunisiens à l'étranger et sa volonté d'améliorer l'accès aux services consulaires pour en garantir la rapidité et l'efficacité.

Nafti a appelé les membres de la communauté tunisienne aux Émirats à maintenir un lien étroit avec les représentations diplomatique et consulaire tunisiennes à Abou Dhabi et Dubaï, et à renforcer leur cohésion à travers des initiatives sociales, culturelles, sportives et éducatives.

Lors de cette rencontre, il a également écouté les préoccupations des Tunisiens établis aux Émirats, qui ont notamment insisté sur la nécessité d'améliorer les canaux de communication avec les représentations consulaires. Dans ce cadre, le ministre a mis en avant le rôle essentiel de la diaspora tunisienne aux Émirats dans le soutien aux efforts de développement du pays et la promotion de son image à l'international.

Par ailleurs, Nafti s'est entretenu avec les cadres et agents de l'ambassade de Tunisie à Abou Dhabi, les membres du consulat général à Dubaï ainsi que les représentants des différentes institutions tunisiennes présentes aux Émirats. Il a pris connaissance du fonctionnement de ces structures et a insisté sur l'importance d'une meilleure coordination pour assurer la complémentarité et l'efficacité des actions menées en faveur des Tunisiens à l'étranger. Il a souligné la nécessité d'améliorer les services administratifs qui leur sont destinés et de renforcer leur implication dans la promotion de la Tunisie, de sa culture, de son offre touristique et des opportunités d'investissement qu'elle propose.

Enfin, Nafti a rencontré des responsables de grandes entreprises émiraties intéressées par des opportunités d'investissement en Tunisie. Il leur a exposé les atouts du climat des affaires dans le pays, mettant en avant les incitations existantes dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les énergies renouvelables, la numérisation des services de santé et le développement des infrastructures.