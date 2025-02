Guinée: Sports - 'Aujourd'hui, nous voulons tous que le football guinéen change', affirme Ibrahima Sory Diaby président de la ligue de Conakry

À l'occasion d'une cérémonie de lancement d'un tournoi de football (Boundess), Ibrahima Sory Diaby, président de la ligue régionale de football de Conakry, a saisi l'opportunité pour parler des réformes engagées au niveau de la ligue avant d'inviter tout un chacun de jouer sa partition pour le rayonnement du football guinéen.

<< Il y a des réformes qui sont lancées, mais ces réformes, nous ne pouvons pas les faire sans les structures qui organisent de tels événements, sans la paix et sans les autres acteurs du football. Ça veut dire que c'est un travail de tous. Aujourd'hui, nous voulons tous que le football guinéen change. Et, pour le changer, ça ne peut pas être la propriété individuelle, ce n'est pas possible. Il faut qu'on essaye de se battre à tous les niveaux. C'est bien beau de se mettre à un angle ou à un coin pour critiquer, mais il faut se regarder aussi dans le rétroviseur pour dire qu'est-ce que moi qui suis en train de parler j'apporte pour le développement du football de ma zone, de ma région, de mon pays, ça c'est important >>, affirme le président Diaby.

Il poursuit en invitant tout le monde à jouer sa partition afin que le football guinéen aille jusqu'au sommet du continent et du monde .

<< Et si chacun joue sa partition, je pense bien qu'on sera plus ensemble lors des grands événements sportifs, que sa soit au niveau du continent ou au niveau mondial. Parce qu'aujourd'hui tout le souci, c'est de voir notre pays au sommet de l'Afrique et du monde. Nous le savons tous dans les temps passés, les pays étaient là peut-être à se mesurer à travers la guerre, la force, les armées, mais aujourd'hui, c'est à travers le sport, particulièrement le football. Et la Guinée ne doit pas être en marge >>, a-t-il indiqué.

Ledit tournoi qui se tiendra du 07 au 22 février prochain au stade municipal de kipé, connaîtra la participation de seize (16) équipes dont trois (3) pays invités.