Congo-Kinshasa: Conflit au pays - Les ONG dédiées aux violences sexuelles contraintes de limiter leur activité à Goma

À Genève, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes s'est réuni mardi 4 février pour discuter de la situation en République démocratique du Congo et notamment à l'est du pays. Une situation qui préoccupe largement les organisations qui luttent contre les viols et les violences sexuelles.

Présente lors de la séance à Genève, Emmanuella Zandi, directrice générale adjointe du Fonds congolais de réparations des victimes de violences sexuelles liées au conflit, le Fonarev, a informé que, sur les 220 000 personnes identifiées depuis début novembre, près de la moitié sont issues de la province du Nord-Kivu.

Pour les prendre en charge, le Fonarev avait mis en place des cliniques mobiles sur trois camps de déplacés autour de Goma. Un projet stoppé net dans son élan, en raison de l'occupation de Goma par le M23, appuyé par le Rwanda.

« À ce jour, nous avons pu octroyer de soins médicaux et psychosociaux à plus de 10 000 victimes déplacées déjà identifiées, parmi lesquelles 58 % sont des femmes et 20 % de ces victimes présentaient des pathologies liées au viol, commis soit au niveau de leur région d'origine ou au niveau de camp de déplacés. Parmi les personnes identifiées au Nord-Kivu, 5 391 personnes présentent des signes de violence sexuelle, parmi lesquelles 3 886 sont des femmes », rapporte-t-elle.

Aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité de pouvoir agir sur Goma, donc tous les efforts qui ont été consentis il y a quelques mois se voient réduits au néant, au niveau de Goma où il y a l'occupation de groupes armés.

Paul Lorgerie Manque d'accès à une prise en charge appropriée

Annie Modi est directrice de l'association « Afia Mama », qui milite notamment contre les violences sexuelles utilisées comme arme de guerre, particulièrement dans les zones en conflit. Elle a plusieurs fois alerté sur l'augmentation des viols sur les terrains d'affrontements.

« Nos inquiétudes concernent d'abord la sécurité, l'intégrité physique des femmes et des filles. Cette inquiétude-là, nous l'avions depuis longtemps, mais maintenant, avec l'occupation partielle de la ville de Goma, nous avons déjà des cas de violences sexuelles, des viols perpétrés contre ces femmes et filles. Maintenant, ce que nous craignons encore davantage, ce sont les conséquences de ces violences sexuelles et de ces viols qu'elles ont subis parce qu'elles n'ont pas toutes accès aux services sanitaires appropriés à une prise en charge dans les délais. »