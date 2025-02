Cameroun: Julienne Siwe Ngongang - ' Le Wocotomadi va graver le nom de S.M Tchoua Kemajou Vincent au panthéon'

La présidente fondatrice de l'Ong World Coming Together to Make a Difference (Wocotomadi) annonce ce que l'organisation fera pour honorer la mémoire du défunt roi des Bazou, dont les cérémonies d'obsèques se dérouleront ce 8 février à Bazou, département du Ndé, région de l'Ouest-Cameroun.

Comment avez-vous accueilli la nouvelle du décès du roi des Bazou au moment où avec le Wocotomadi, il initiait un important projet pour le développement des chefferies traditionnelles du Cameroun ?

L'annonce du roi des Bazou est tombée comme une météorite. Au moment où nous attendions le moins, le pire s'est produit. C'est un véritable coup de massue pour l'ensemble des fils et filles d'Afrique vivant aux Etats-Unis de naissance par alliance et adoption et de manière plus large pour les membres du Wocotomadi disséminés dans le monde.

Nous nous préparions pour l'accueillir aux Etats-Unis avant la fin d'année 2025 à New-York pour passer à la phase d'implémentation de plusieurs de nos projets tels que l'inculturation la Wocoto-Musovie ; la non-violence dont le but est de les développer dans les chefferies traditionnelles des dix régions du Cameroun et d'Afrique pour l'organisation des obsèques d'un membre. Ce sont là des raisons qui nous ont poussées à élaborer et à mettre sur pied ce type d'assurance.

La mutuelle est un instrument qui permettra aux chefs traditionnels des dix régions du Cameroun, et les membres du Wocotomadi, d'exhorter leurs fils et filles résidant au Cameroun et à la diaspora à se mobiliser autour de cette mutuelle afin qu'ensemble, ils opposent une réponse efficace à ces problèmes. Au-delà, la mutuelle permet de réaliser des ouvrages sociaux à fort impact pour ainsi développer les communautés où le besoin est exprimé.

Quelle perspective après le décès du roi ?

S.M Tchoua Kemajou Vincent était un roi visionnaire. La meilleure manière de lui rendre un hommage dans le temps et dans l'espace est de continuer à travailler sur le projet qu'il a initié de ses propres soins. Avec ses pairs du Cameroun, nous allons ensemble voir comment Wocoto-Musovie peut porter son nom à l'effet de l'immortaliser. Par ailleurs, le roi était parmi les maîtres d'oeuvres d'un grand événement culturel que nous préparons en juillet de cette année aux Etats-Unis.

Là encore, le comité d'organisation va se réunir pour trouver la bonne stratégie pour que son nom soit gravé en lettres d'or au panthéon que nous allons ériger à sa mémoire. Nous mettrons à contribution nos partenaires privilégiés et qui sont nos sages, notamment le Conseil panafricain des autorités traditionnels et coutumières d'Afrique (Cpatc) avec à sa tête S.M Elong Kotto Pierre Patrick; et le Conseil national des chefs traditionnels du Cameroun (Cnctc), dirigé par S.M Tsala Ndzomo Guy.

Quelles sont les missions du Wocotomadi ?

La mission principale est d'établir les échanges culturels internationaux, en améliorant l'accès aux soins de santé, à l'éducation et au développement communautaire. Nous insistons sur le fait qu'un monde meilleur peut être réalisé grâce aux efforts mutuels et au soutien des principaux acteurs de la société tels que les gouvernements, les entreprises et la société civile.

Ainsi, au sein de l'Ong nous devons gagner le pari de réunir tous ces acteurs pour des solutions durables à leurs préoccupations en se basant sur les liens rigides de la culture.

La finalité du Wocotomadi est calquée sur Objectifs de Développement Durable des Nations unies (Odd), en ce sens qu'elle travaille avec des partenaires locaux et internationaux pour créer un impact durable pour le bien-être des communautés désoeuvrées.