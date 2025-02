Congo-Kinshasa: Est du pays - Une commission parlementaire pour proposer des stratégies de sortie de crise

Une commission mixte Assemblée nationale-Sénat a été mise en place, mardi 4 février, pour examiner en profondeur la situation dans l'est du pays et proposer des stratégies diplomatiques et politiques de sortie de crise.

«Du côté du Sénat, cette commission mixte comprendra les membres des commissions Défense et sécurité, Relations extérieures et socio-culturelles ainsi que Genre et famille. Cette commission fera rapport respectivement aux assemblées plénières des deux chambres. Il est entendu que tout sénateur qui le désire, pourra prendre part aux travaux de cette commission », a déclaré Jean-Michel Sama, président du Sénat, à l'ouverture de cette session convoquée à la demande du Chef de l'Etat.

Il a, auparavant, condamné au nom des élus des élus provinciaux, la barbarie de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, de même que la passivité de la communauté internationale.

«Depuis son accession à l'indépendance, notre pays est la cible d'un complot international institué, nourri par la convoitise des richesses inestimables que regorgent notre sol et notre sous-sol. Malheureusement cette bénédiction naturelle engendre une spirale de conflits et d'insécurité à chaque étape cruciale de notre évolution politique ».

Selon lui, le Sénat a constaté une aggravation sécuritaire de la situation sans précédent dans l'Est de la RDC. Et cet état des choses commande à ce que le Parlement puisse jouer son rôle régalien.