Cameroun: Maurice Kamto clarifie les valeurs du MRC et appelle à l'unité pour les élections 2025 au pays

Dans un message récent, Maurice Kamto, président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) et candidat à l'élection présidentielle de 2025, a répondu aux interrogations et critiques concernant le comportement de certains de ses soutiens sur les réseaux sociaux. Il a également rappelé les valeurs fondamentales du MRC et appelé à l'unité et à la vigilance en vue des prochaines échéances électorales.

Un message clair contre les dérives

Maurice Kamto a exprimé son désaccord face aux actions de certains individus ou groupes qui se réclament de lui sans son accord. Il a souligné que ces comportements, souvent agressifs ou divisants, ne reflètent pas les valeurs du MRC. « On ne peut et ne devrait prêter au MRC que des propos tenus, ou des actes posés par ses responsables identifiés, habilités à s'exprimer en son nom », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé que, contrairement à d'autres partis politiques comme le RDPC, le MRC a toujours sanctionné les dérives de ses membres. « J'ai pris des sanctions exemplaires, au point parfois d'être critiqué par les contempteurs du MRC », a-t-il ajouté.

Un appel à la vigilance et à l'unité

À l'approche des élections de 2025, Maurice Kamto a mis en garde contre les manipulations et les campagnes de désinformation orchestrées par ce qu'il appelle les « cabinets noirs » du régime. Il a exhorté les Camerounais, notamment les militants et sympathisants du MRC, à rester vigilants et à ne pas se laisser influencer par de faux soutiens créés pour ternir son image.

Pour clarifier les attentes, il a dressé le profil-type d'un vrai soutien de Maurice Kamto, résumé en 10 commandements :

1. Aimer profondément le Cameroun.

2. Aimer passionnément les Camerounais.

3. Combattre tout discours de division et de haine tribale.

4. Respecter les opinions et les choix des autres.

5. Défendre les valeurs de justice et de paix.

6. Revendiquer l'application de la loi en tout temps.

7. Avoir sa carte d'électeur.

8. Mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales.

9. Aller massivement voter.

10. Défendre son vote le moment venu.

Ces principes, selon lui, sont essentiels pour garantir une campagne électorale sereine et respectueuse des valeurs démocratiques.

Un plaidoyer pour l'avenir du Cameroun

Maurice Kamto a conclu son message en appelant les Camerounais à rester sereins et à croire en un avenir meilleur pour le pays. Il a réaffirmé son engagement à lutter contre la division et à promouvoir l'unité nationale, tout en dénonçant les propos tribalistes et haineux tenus par certains représentants officiels du RDPC.

Enfin, il a rappelé que la justice doit jouer son rôle en sanctionnant les dérives, tout en exprimant son étonnement face à la lenteur des procédures judiciaires dans certains cas.