Burkina Faso: 11e concours de photojournalisme Stenine - Les inscriptions sont ouvertes

L'ouverture de dépôt de candidature pour le 11e concours international de photojournalisme Stenine a débuté et se termine le 28 février 2025. Le concours porte le nom du correspondant photo spécial du groupe médiatique Rossiya Segodnya, tué en été 2014 près de Donetsk.

« Nous sommes heureux d'annoncer pour la onzième fois le lancement du Concours international de photojournalisme Stenine. Comme les années précédentes, nous attendons un grand nombre d'oeuvres intéressantes de jeunes photojournalistes. Malgré toutes les difficultés et les turbulences dans le monde moderne, notre concours attire traditionnellement l'attention des photographes professionnels de différents pays et continents. Pour nous, le rôle unificateur de notre concours est évident, et nous ferons tout notre possible pour continuer à développer cette précieuse mission. La bonté sauvera le monde. », a déclaré la superviseuse du concours Stenine, Oksana Oleïnik lors du lancement.

Le concours se déroule dans cinq nominations: Actualités, Sport, Ma planète, Portrait. Héros de notre époque et Vue d'en haut. Les nominations Actualités, Ma planète et Portrait. Héros de notre époque sont réparties en deux catégories: photo unique et série. Seules les photos uniques peuvent participer dans les nominations Sport et Vue d'en haut.

Les professionnels de la photographie âgés de 18 à 33 ans peuvent déposer leur candidature sur le site web du concours en russe (http://stenincontest.ru) et en anglais (https://stenincontest.com). Les inscriptions pour 2025 sont ouvertes jusqu'au 28 février inclus.

La cagnotte du concours 2025 s'élève à 125.000, 100.000 et 75.000 roubles pour la première, deuxième et troisième places dans chaque nomination. Le grand gagnant du Grand Prix, la plus haute récompense du concours Stenine, remportera 700.000 roubles. La cérémonie de remise des prix aux vainqueurs du 11ème Concours international de photojournalisme Stenine se tiendra traditionnellement à Moscou en septembre-octobre 2025.

Le concours de la nouvelle année conserve également la tradition des tournées d'exposition de ses lauréats dans des villes russes et étrangères. Au cours de son existence, des expositions des gagnants du concours ont été organisées en Chine, en Afrique du Sud, au Mexique, en Argentine, en Uruguay, en Colombie, en République démocratique du Congo, en Turquie, au Liban, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Grèce, en Hongrie, en Pologne, en Égypte et dans d'autres pays.

Le concours international de photojournalisme Stenine, organisé par le groupe médiatique Rossiya Segodnya sous l'égide de la Commission de la Fédération de Russie pour l'Unesco, vise à soutenir les jeunes photographes et à attirer l'attention du public sur les enjeux du photojournalisme contemporain.

B.S

Source : sputniknews.africa