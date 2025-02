Sénégal: Ligue 1 (13e journée) - Le Jaraaf presse l'Us Gorée, la course, la Linguère s'extirpe de la zone rouge

Le Jaraaf a relancé de plus belle sa course vers le titre de champion à mi-parcours en enchaînant ce lundi avec une nouvelle victoire face à l'Us Ouakam en clôture de la 13e journée (1-0). Ce précieux succès permet aux « Vert Blanc » (25 points) de resserrer la course.

Mais aussi et surtout d'accentuer du coup la pression sur le leader l'Us Gorée, à deux journées de la fin de la phase aller de la Ligue 1. Dans l'autre rencontre décalée, la Linguère de Saint-Louis a pu tirer son épingle du jeu avec le succès obtenu à domicile face l'AJEL de Rufisque et qui l'extirpe de la zone rouge.

Le Jaraaf de Dakar a réussi un coup parfait en remportant le duel qui l'a opposé ce lundi 3 février à l'Us Ouakam (1 0) en match décalé de la 13e journée de Ligue 1. L'unique but de la rencontre a été marqué par Abdoulaye Oualy à la 40e minute suite à un centre de Rémi Bocandé. Les « Vert et Blanc » enchaînent du coup avec une troisième victoire consécutive et une 7e victoire à domicile. Malgré un match retard à disputer contre Guédiawaye FC, le Jaraaf émarge à 25 points. Ce qui lui permet de revenir à trois points du leader goréen et surtout de relancer de plus belle le suspense dans la course vers le titre de champion honorifique à mi-parcours à deux journées de la fin de la phase aller du championnat.

Dans l'autre rencontre de la 13e journée décalé hier, lundi 3 février 2025, la Linguère de Saint-Louis a réussi une belle opération en remportant (2-1) le duel qui l'a opposé sur sa pelouse du stade Issa Mbaye Samb de Kébémer, à contre AJEL de Rufisque (8e ; 16 points).

Ce succès, le deuxième, décroché depuis le début de ce championnat, vient au bon moment pour les « Samba Linguère ». Il leur permet de s'extirper de la zone de rouge en quittant la 15e pour la 13e place du classement (13 points). Au bout de cette journée, le classement connait un nouveau changement. C'est désormais le promu ASC HLM qui occupe la première place non relégable (14e ; 13 points). Quant au Casa Sport, il glisse dans la zone rouge (15e, 12 points). Ils sont à 3 longueurs de Jamono de Fatick qui ferme encore la dernière marche du classement (16e ; 9 points).