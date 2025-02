Ile Maurice: Des chiffres alarmants et des mesures renforcées

Le nombre de Mauriciens atteints de cancer ne cesse d'augmenter. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : rien qu'en 2023, 2 841 nouveaux cas ont été diagnostiqués. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé, Anil Bachoo, hier, lors d'une visite au New Cancer Centre, à Solferino, en marge de la Journée mondiale contre le cancer. Il a exprimé l'espoir que les nouvelles technologies disponibles dans cet établissement permettront aux patients de bénéficier de soins améliorés.

Le ministre a souligné l'importance de cette journée, qui est une occasion de rendre hommage à la résilience des patients, de saluer les efforts collectifs menés pour combattre la maladie et de réaffirmer l'engagement des autorités en faveur d'une meilleure prise en charge du cancer. Toutefois, il a également mis en garde contre l'ampleur croissante du cancer à Maurice. Selon les données disponibles pour 2023,1 636 nouveaux cas ont été recensés chez les femmes, avec une prédominance des cancers du sein et du côlon. Chez les hommes, 1 205 nouveaux cas ont été enregistrés, les cancers de la prostate et du côlon étant les plus fréquents.

L'augmentation constante du nombre de cas s'accompagne malheureusement d'une hausse de la mortalité. En 2023, 1 545 décès ont été attribués au cancer, dont 754 hommes et 791 femmes. Le cancer de la prostate reste la première cause de mortalité chez les hommes, tandis que le cancer du sein est le plus meurtrier chez les femmes. «Ces chiffres nous rappellent l'urgence de poursuivre nos efforts dans la lutte contre le cancer et l'amélioration des soins», a déclaré le ministre.

Pour renforcer la prise en charge des patients, le ministère de la Santé met en place des services de chirurgie oncologique au Centre national du cancer. Des onco-chirurgiens venus d'Inde interviendront dans un nouveau bloc opératoire spécialement aménagé. En parallèle, l'hôpital proposera également des soins palliatifs afin d'assurer une prise en charge adaptée des patients à chaque étape de leur combat contre la maladie.

Un message d'espoir

Conscient des difficultés de transport rencontrées par de nombreux patients, Anil Bachoo a annoncé la mise en place de nouvelles lignes de bus reliant Curepipe et Quatre-Bornes au Centre national du cancer, en collaboration avec la Corporation Nationale de Transport. Des projets sont également en cours pour aménager un parking public à proximité de l'hôpital. «Notre ambition est de transformer le Centre national du cancer en un hôpital pluridisciplinaire, où les patients pourront bénéficier d'une gamme complète de services sous un même toit», a-til affirmé.

Le ministre a tenu à adresser une pensée à toutes les personnes touchées par le cancer. «Aujourd'hui, honorons la mémoire de ceux que nous avons perdus, soutenons ceux qui luttent encore et poursuivons notre mission pour qu'un jour, le cancer ne soit plus une source de crainte, mais un combat porteur d'espoir.»

Présents lors de cette visite, des médecins et représentants de l'Arabie saoudite - qui a largement contribué à la création de ce centre - ont également rappelé qu'une détection précoce est essentielle pour lutter efficacement contre la maladie. Ils ont encouragé la population à adopter une alimentation équilibrée et une bonne hygiène de vie pour réduire les risques.