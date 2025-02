Ile Maurice: SeDEC - Les «gatekeepers» mis en avant lors d'un atelier de travail

Les gatekeepers, figures essentielles au sein des établissements scolaires, ont participé à un atelier de travail organisé par le Service diocésain de l'éducation catholique (SeDEC), lundi, au collège BPS, à Beau-Bassin. Cette rencontre, placée sous le signe du dialogue et du partage d'expériences, intervient dans un contexte où l'encadrement éducatifrevêt une importance capitale pour accompagner les élèves, des plus jeunes aux plus âgés, tout au long de leur parcours scolaire.

Au cours de cette session interactive, les gatekeepers ont passé en revue la situation actuelle dans les collèges, en mettant l'accent sur des enjeux cruciaux tels que la sécurité, la vigilance et les défis quotidiens auxquels ils sont confrontés. L'objectif de cet échange était de renforcer leur rôle, et d'optimiser leur intervention pour garantir un environnement scolaire sûr et bienveillant. Le Dr Jimmy Harmon, responsable du secondaire au SeDEC, a souligné l'importance de leur mission au sein des établissements. «Les gatekeepers jouent un rôle essentiel. Ils sont les yeux, les oreilles et même la boîte noire du collège», a-t-il affirmé à l'issue de la rencontre.

Ces acteurs de l'ombre veillent quotidiennement à la sécurité des élèves et à la fluidité des interactions entre les différentes parties prenantes de l'établissement. Cet atelier a également permis aux gatekeepers de partager leurs expériences et d'exprimer les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien. Clive Anseline, chargé de communication du SeDEC, a tenu à rappeler leur engagement constant. «Ils sont les premiers interlocuteurs des élèves, du personnel éducatif et des autres parties prenantes. Ils ont une formation spécifique pour gérer les divers défis liés à la sécurité et au bien-être des élèves», a-t-il précisé. Lors de cet échange, ils ont ainsi pu expliquer en détail les réalités de leur métier et les défis qu'ils relèvent jour après jour.

Conscient de leur rôle fondamental dans le bon fonctionnement des établissements scolaires, le SeDEC entend aller plus loin en renforçant leur formation. «Ils sont les premiers à croiser les élèves chaque matin et à leur prodiguer de précieux conseils. Ils participent activement à la construction d'un environnement scolaire sain et harmonieux.» À travers cette initiative, le SeDEC réaffirme son engagement en faveur d'une éducation sécurisée et inclusive, en dotant les gatekeepers des outils nécessaires pour mieux accompagner la communauté scolaire et faire face aux défis actuels.