Ile Maurice: Demande de révision des conditions de travail

La Police Fighters Union a écrit une lettre ouverte au commissaire de police pour le maintien du travail des inspecteurs, sergents et «station managers» les dimanches et jours fériés.

Les inspecteurs, sergents et clerks sont privés de la double rémunération pour le travail des dimanches et des jours fériés, provoquant un vif mécontentement au sein des forces de police. Le président de la Police Fighters Union, le Sub Inspector Satish Buljeewon, a adressé une lettre officielle au commissaire de police afin de demander une révision des conditions de travail récentes, qui ont entraîné un profond malaise parmi les agents. Ces changements affectent leur moral et leur efficacité, notamment en ce qui concerne les horaires de travail et la suppression des compensations financières liées aux jours fériés.

Maintien de la rémunération pour le travail et les jours fériés

Depuis 1997, les policiers perçoivent une compensation pour le travail effectué durant les jours fériés, garantissant ainsi une couverture policière efficace pendant ces périodes cruciales pour la sécurité publique. La présence constante des forces de l'ordre lors de ces jours est essentielle pour le bon fonctionnement des patrouilles et la gestion des infractions routières.

Cependant, sous la direction du commissaire actuel et avec l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, cette politique a été modifiée, provoquant frustration et démotivation parmi les policiers. Ces ajustements impactent directement leur engagement et leur productivité. Le président de la Police Fighters Union demande donc le rétablissement de la compensation financière pour le travail des jours fériés afin de garantir la motivation des agents et la stabilité des effectifs.

Autorisation de travail pour les inspecteurs de police deux dimanches par mois

Une autre demande essentielle concerne la possibilité pour les inspecteurs de travailler jusqu'à deux dimanches par mois. Cette mesure, soutenue lors d'une réunion à Metro South en janvier, visait à optimiser la gestion des effectifs tout en offrant plus de flexibilité aux agents de police.

Cependant, des directives contradictoires ont été émises dans certaines divisions, semant la confusion au sein des forces de l'ordre. Il est donc impératif d'harmoniser cette politique pour assurer une application équitable à tous les Inspecteurs, sans ambiguïté.

Changement des horaires de travail au poste de police de Baie-du-Tombeau

La lettre met également en lumière les modifications récentes des horaires de travail pour les policiers du poste de police de Baie-du-Tombeau. Selon les nouvelles directives, les policiers du troisième shift la veille d'un jour férié doivent maintenant travailler durant le deuxième shift du jour férié. Ce changement supprime les avantages préalablement accordés, notamment en matière de rémunération Le président de la Police Fighters Union estime que ces modifications créent une inégalité et demande une révision afin d'assurer un traitement équitable de tous les policiers concernés.

Les lacunes des instructions d'un assistant surintendant de police (ASP) : une question d'égalité

Les récentes directives d'un ASP de la Metropolitan de Port-Louis ont soulevé de vives inquiétudes, en particulier pour les policiers de la troisième équipe travaillant les jours fériés.

Problèmes identifiés :

· Absence de rémunération pour certaines plages horaires: Les policiers travaillant le premier shift la veille d'un jour férié ou le troisième shift du jour férié ne perçoivent aucune compensation supplémentaire, ce qui constitue une inégalité flagrante.

· Charge de travail excessive : Les policiers de la troisième équipe doivent assurer 15 heures 30 minutes de travail les jours fériés (Leur premier shift se fait de 15h15 à 23h15 pour enchaîner avec un second shift de minuit à 7h30) sans être correctement rémunérés.

· Absences à prévoir : Le manque de rémunération pour ces horaires pénibles risque d'entraîner une augmentation de congés maladie parmi les policiers concernés.

· Impact sur les jours fériés de février 2025 Trois jours fériés sont prévus en février 2025, et un même policier pourrait être contraint de travailler en troisième équipe ces trois jours sans percevoir de rémunération additionnelle.

Le bureau de presse de la police a pris connaissance de la lettre de doléances. Selon le chef inspecteur Shiva Coothen, aucun paiement des heures supplémentaires n'a jamais été suspendu. Il souligne toutefois que des vérifications sont systématiquement menées par le quartier général et les Police Executive Services avant tout versement.