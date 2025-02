Sénégal: Lancement d'un projet destiné à promouvoir les bonnes pratiques agricoles

Dakar — Le projet "Réseau en agroécologie pour promouvoir la durabilité des systèmes alimentaires en Afrique de l'Ouest et du Centre (RADIUS)" a été lancé, mardi, à Dakar.

Le projet a été lancé lors d'un atelier par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF). Il vise à poser les bases d'une initiative régionale destinée à promouvoir des pratiques agricoles durables et renforcer la sécurité alimentaire grâce à l'agroécologie.

"Ce projet vise aussi à renforcer les capacités des acteurs du secteur agricole en Afrique de l'Ouest et du Centre et développer des pratiques agroécologiques", a déclaré Modou Fall Guèye, directeur du Centre d'éducation et de formation environnementale (CEFE), à l'ouverture de l'atelier de lancement.

Financé par l'Union européenne à hauteur de 3 milliards de francs CFA, le projet RADIUS vise entre autres à accompagner la transition écologique des systèmes agricoles dans cinq pays africains : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, et Côte d'Ivoire.

Venu représenter le ministre de l'Environnement, M. Guèye a insisté sur l'importance d'adopter des pratiques agricoles durables et respectueuses de l'environnement, telles que l'agro écologie afin de favoriser une approche holistique de l'agriculture qui promeut la biodiversité, régénère les sols et réduit l'utilisation de pesticides et d'engrais chimiques.

Moumini Savadogo, directeur exécutif du CORAF, a indiqué que le projet RADIUS incarne leur engagement pour une transition agro écologique durable en Afrique de l'Ouest et du Centre.

"Ce projet, selon lui, est une réponse claire aux défis climatiques et environnementaux qui pèsent sur nos systèmes alimentaires".

M. Sawadogo estime que la mise en oeuvre de ce projet, porté par des universitaires et des ONG, pourrait accélérer l'adoption des pratiques agroécologiques dans les pays concernés.

Le directeur de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Moustapha Guèye, a relevé que la structure qu'il dirige a accumulé une riche expérience dans le domaine de l'agroécologie, particulièrement ces dernières années.

Il a rappelé que l'ISRA travaille pour l'intensification agroécologique et le développement des systèmes de production efficients en ressources, résilients et inclusifs, dans le but de favoriser le développement des systèmes alimentaires territorialisés.

Moustapha Guèye a invité à une collaboration étroite avec des institutions académiques, des centres de recherche et des ONG internationaux pour renforcer la capacité à générer des innovations adaptées aux besoins des agriculteurs.

Il a affirmé l'engagement indéfectible de l'ISRA à accompagner la mise en oeuvre de ce nouveau projet.

Cet atelier ouvert mardi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) prend fin mercredi. La cérémonie de lancement a enregistré la participation d'acteurs clés du secteur agricole, de chercheurs, de décideurs politiques, des organisations paysannes, ainsi que des partenaires techniques et financiers.