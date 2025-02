Sénégal: Soutien aux Pme, aux entrepreneurs sénégalais et ivoiriens - La Bnde et la Bni signent une convention de partenariat

La Banque nationale d'investissement (Bni) de la Côte d'Ivoire et la Banque nationale pour le développement économique (Bnde) du Sénégal ont signé une convention cadre de partenariat, marquant une avancée majeure dans la coopération financière entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal.

Selon un communiqué de presse, cette alliance stratégique vise à renforcer les mécanismes de financement destinés aux projets structurants, aux Pme et aux entrepreneurs dans les deux pays.

La cérémonie - qui s'est tenue en présence de Mamadou Faye, Directeur général de la Bnde, Jerôme Ahua, Directeur général adjoint en charge du commercial de la Bni, Idrissa Coulibaly, Directeur général de la filiale Asset Management Bni Gestion, ainsi que de plusieurs hauts responsables des deux institutions -, symbolise un engagement commun en faveur du développement économique durable et inclusif au sein de la zone Uemoa.

«La signature de cette convention traduit la volonté des deux institutions de mutualiser leurs expertises et ressources pour répondre aux défis économiques et accompagner les initiatives de transformation dans les secteurs clés de nos économies respectives. Elle repose sur des valeurs partagées telles que l'innovation financière, la solidarité économique et l'appui aux projets à fort impact », renseigne la même source.

À travers cette collaboration, la Bni et la Bnde uniront leurs forces pour faciliter l'accès au financement des entrepreneurs, des Pme et des grands projets nationaux ; développer des solutions de financement et de placement innovantes, adaptées aux besoins spécifiques des acteurs économiques des deux pays ; renforcer les échanges d'expertise et les meilleures pratiques en matière de gestion des risques et de structuration financière.

L'accord signé, précise-ton, ouvre la voie à une coopération renforcée entre les deux institutions bancaires, avec des implications directes sur la création d'emplois, le renforcement du secteur privé et l'accélération des investissements structurants en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Il s'inscrit pleinement dans les ambitions des gouvernements des deux pays, qui visent une croissance inclusive et durable au bénéfice des populations et des acteurs économiques.

Dans son allocution, Jerôme Ahua, Directeur général adjoint en charge du Commercial de la BNI, a salué la vision commune et la synergie des équipes ayant permis de concrétiser ce partenariat. Il a souligné que cette convention marque un tournant décisif dans la manière dont la Bni et la Bnde travailleront ensemble pour catalyser le développement économique de la région.

À cette occasion, la Bni a également tenu à féliciter la Bnde pour ses 10 ans d'existence, soulignant la solidité et la croissance de cette institution au service du développement du Sénégal.