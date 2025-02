Les organisations que sont le Réseau des Usagers des Services Publics (RUSP), l'Union Nationale des Consommateurs du Sénégal (UNCS) et la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA) ont tenu une conférence de presse hier, mardi 04 février 2025.

Deux thématiques d'actualité ont été abordées lors de cette rencontre dont la lutte contre l'insécurité dans les établissements recevant du public (ERP) et les mesures urgentes contre la hausse des prix des denrées de grande consommation à l'approche du mois de Ramadan et du Carême.

Lors de cette rencontre, le président de l'UNCS, Ibrahima Dramé, a mis en lumière la situation alarmante des établissements recevant du public (ERP) au Sénégal. «La première concerne l'insécurité actuelle, qui prévaut dans de nombreux établissements recevant du public et qui, faute de contrôle permanent et régulier, échappe à la vigilance des pouvoirs publics. Nous avons les restaurants, les hôtels, les bars, les fast-foods, les musées, théâtres, les gares, les établissements de santé publics ou privés, les établissements scolaires privés ou publics, les marchés. Les magasins sont aussi autant de lieux qui se développent sans assurance pour protéger les usagers et leurs biens en cas d'incidents ou d'accidents», a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter qu'une enquête de l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) a révélé qu'environ 70% des ERP ne sont pas assurés contre les risques pouvant toucher les usagers. En réponse, le RUSP, l'UNCS et la CSA, en partenariat avec le régulateur des services financiers, prévoient de lancer une campagne nationale de sensibilisation pour assurer la sécurité des usagers et des ERP.

ALERTE CONTRE TOUTE FLAMBEE DES PRIX A L'APPROCHE DU RAMADAN ET DU CAREME

Le deuxième sujet abordé concerne l'augmentation des prix des denrées de première nécessité à l'approche du mois de Ramadan et du Carême. Selon Ibrahima Dramé, «c'est le moment, malheureusement, que choisissent les commerçants véreux pour procéder à une augmentation des prix, en provoquant des pénuries par la rétention des produits les plus prisés», a-t-il souligné.

Et face à ce constat, les organisations ont appelé à des mesures concrètes : «La convocation d'urgence du Conseil National de la Consommation pour discuter des structures de prix et des tarifs à appliquer sur l'ensemble des 14 régions et des 46 départements», «La mise à disposition des 100 véhicules, réceptionnés par le président Macky Sall en octobre 2023, pour la distribution des denrées de base», «La relance du concept «des Volontaires de la consommation», pour accompagner ces mesures», «Une application stricte des prix convenus, avec un affichage obligatoire dans les boutiques de référence avant le début du Ramadan et du Carême», préconisent ces organisations.

Par ailleurs, Ibrahima Guèye, secrétaire adjoint de la CSA, a salué l'élargissement de cette mobilisation, qui intègre désormais le RUSP, le Réseau des Usagers des Services Publics. «Cette fois-ci, nous avons voulu aller plus loin avec le Réseau des Usagers des Services Publics. Cela va de la consommation jusqu'à l'utilisation de l'ensemble des services offerts, notamment l'état civil, l'eau, l'électricité, le secteur du transport, les hydrocarbures, l'éducation et la formation».