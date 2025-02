Sénégal: Financement des Pme/Pmi - Des institutions financières engagées à lever 1000 milliards

L'écosystème sénégalais des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Petites et Moyennes Industries (PMI) peine à se développer faute de financements suffisants et adéquats. Pour y remédier, des institutions financières s'engagent, dans le cadre d'un pacte de financement massif et sécurisé, à lever 1000 milliards de FCFA.

Réunis hier, mardi 4 février, à Dakar, en réunion préparatoire au 4e Forum de la PME, prévu du 18 au 20 février 2025, le secrétariat d'État au Développement des PME-PMI, l'Agence de Développement et d'Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), des structures de l'administration publique concernées et des institutions financières ont pris l'engagement de mobiliser 1000 milliards de FCFA pour oxygéner les PME/PMI sénégalaises, en manque criant de financements.

« L'accès au financement est l'une des problématiques majeures freinant le développement des PME et PMI. C'est d'ailleurs ce qui a motivé la formulation du programme de financement massif et sécurisé des PME et PMI, visant, entre autres, à augmenter les crédits octroyés par les institutions financières à ces acteurs », a déclaré le secrétaire d'État au Développement des PME-PMI, Ibrahima Thiam.

Il a précisé que ce fonds, qui s'élevait à 600 milliards de FCFA en 2024, atteindra 3000 milliards en 2028 grâce à la mise en oeuvre de neuf réformes.

« Je suis convaincu que cet objectif de 3000 milliards de FCFA pourra être atteint. C'est dans ce cadre que nous voulons signer avec vous le pacte de financement de 1000 milliards de FCFA, qui représente un tiers de notre objectif », a-t-il ajouté en s'adressant aux institutions financières.

Toutefois, M. Thiam a invité les signataires et toutes les parties prenantes à respecter les engagements souscrits et à garantir l'effectivité du programme, afin que les 1000 milliards de FCFA soient entièrement décaissés au profit des PME et PMI.

« Il est temps de faire bouger les lignes et de changer notre approche afin d'obtenir des résultats concrets face à cette problématique majeure du financement des PME-PMI », a affirmé Marie Rose Faye, directrice générale de l'ADEPME.

Elle a expliqué que l'idée est de rassembler l'ensemble des parties prenantes de l'État, les structures d'accompagnement et les institutions financières pour mobiliser divers types de financements via un guichet unique.

Mme Faye a précisé que ce guichet unique de financement est une plateforme permettant de standardiser l'approche et l'accompagnement dans le cadre de ce programme.

Elle a également rappelé que ce programme, initié en 2022, a abouti après plusieurs concertations, notamment sur le crédit, impliquant l'ensemble des parties concernées.

« Nous avons partagé nos engagements avec le ministre secrétaire d'État et la directrice de l'ADEPME, afin d'exprimer notre ambition d'accompagner à grande échelle le financement des PMI », a déclaré Aïssatou Thiam Diakhaté, directrice de la Banque commerciale d'Ecobank Sénégal, qui s'exprimait au nom des institutions financières invitées à cette réunion préparatoire.

Mme Diakhaté a assuré qu'Ecobank Sénégal participera à cette levée de fonds à hauteur de 100 millions de FCFA.

« Aujourd'hui, le financement des PME est un élément clé du développement économique, et cette question doit être portée par tous les acteurs de l'écosystème financier », a-t-elle conclu.