Algérie: Le ministre de la Poste et des Télécommunications effectue une visite à l'opérateur Mobilis

Alger — Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Sid Ali Zerrouki a effectué, mardi, une visite à l'opérateur de téléphonie mobile, Mobilis, dans le cadre de ses rencontres de consultation avec les différents acteurs du secteur, a indiqué un communiqué du ministère.

La visite de M. Zerrouki à Algérie Télécom Mobile (ATM) - Mobilis, s'inscrit dans le cadre des sorties et des rencontres de consultation qu'il mène avec les différents acteurs du secteur, notamment les opérateurs de téléphonie et d'internet mobile, précise le communiqué. Lors de cette visite, le ministre a suivi un exposé sur les principaux chiffres et indicateurs de l'entreprise pour l'exercice 2024, concernant les aspects administratifs, commerciaux et techniques, ainsi que les réalisations de cette société au titre de la même année.

Concernant les projets futurs d'ATM Mobilis, le responsable a cité le "projet ambitieux" visant la mise en place de 5.000 nouveaux sites-relais afin de renforcer le réseau de Mobilis, dont le lancement est prévu pour cette année.

Dans ce cadre, il a invité l'ensemble des personnels de l'entreprise à poursuivre leurs efforts pour améliorer l'efficacité du réseau et la qualité des services offerts aux citoyens, ce qui permettra de contribuer à la transformation numérique en Algérie, a-t-il dit, réaffirmant l'accompagnement et le soutien du ministère pour la réalisation de ces objectifs.

Au terme de sa visite, le ministre s'est rendu dans l'une des agences commerciales de l'entreprise, où il s'est enquis de la qualité des prestations assurées, donnant à cette occasion des instructions pour assurer le confort des clients et réduire autant que possible leur temps d'attente, tout en prenant en considération leur situation Il a aussi insisté sur la promotion de l'utilisation des moyens de paiement électronique et encouragé les clients à y recourir, soulignant l'importance d'accorder un intérêt particulier à leurs feedback concernant la qualité des services fournis.