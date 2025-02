Algérie: Santé - Saihi évoque avec l'ambassadrice du Danemark le renforcement de la coopération

ALGER — Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, s'est entretenu, mardi à Alger, avec l'ambassadrice du Danemark en Algérie, Mme Katrine From Hoyer, sur les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale dans le domaine sanitaire, indique, mercredi, un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence de cadres de l'administration centrale, a été l'occasion de passer en revue et d'évaluer les relations bilatérales en vue de les promouvoir davantage, précise le communiqué, notant que les entretiens entre les deux parties ont porté sur les moyens de renforcer les relations de coopération dans le domaine sanitaire, et d'explorer les opportunités de partenariat disponibles entre les deux pays dans les domaines d'intérêt commun, tant dans le secteur public que privé.

A cet égard, M. Saihi a mis en avant l'importance de développer l'action bilatérale au mieux des intérêts des deux pays, saluant par là même, "la convergence de vues" entre l'Algérie et le Danemark.

Après avoir salué la présence des entreprises danoises en Algérie, le ministre a souligné l'importance d'accompagner les opérations d'investissement à travers des sessions de formation au profit du corps paramédical, affirmant que son département ministériel était "soucieux de réunir tous les moyens pour assurer aux patients une prise en charge médicale optimale".

De son côté, Mme Katrine From Hoyer, qui était accompagnée d'une délégation de l'entreprise Coloplast spécialisée dans le développement de produits et services sanitaires, a exprimé la volonté de son pays d'intensifier la coopération bilatérale et de renforcer la présence des entreprises danoises en Algérie, mettant en avant l'intérêt qu'accorde les entreprises de son pays activant dans les secteurs public et privé, à l'investissement en Algérie.

Elle a, à cet égard, suggéré, les domaines qui peuvent faire l'objet de coopération, d'échange d'expertises et de connaissances, et de formation entre les entreprises danoises et algériennes, citant notamment la prise en charge médicale postopératoire.

Au terme de la rencontre, les deux parties sont convenues de programmer des séances de travail pour discuter des questions d'intérêt commun, selon la même source.