Gambie: L'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) réalise la plus grosse saisie d'ecstasy de son histoire à l'aéroport, d'une valeur de 51 millions de dollars

Les agents de l'Agence de Lutte Contre la Drogue des Etats Unis, de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) stationnés à l'Aéroport International de Banjul ont fait une percée majeure avec la saisie de 128.745 pilules d'ecstasy. Cela équivaut à la plus importante saisie d'ecstasy jamais réalisée à l'Aéroport International de Banjul.

Les responsables de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) ont déclaré que la valeur marchande de ces marchandises de drogue est de 51.498.000 Dollars.

L'Agence a noté qu'une opération d'infiltration a été menée et a permis d'appréhender le suspect, Saikou Krubally, un ressortissant gambien titulaire d'un permis de séjour espagnol.

Le suspect est actuellement détenu par les agents des stupéfiants, tandis que l'enquête se poursuit.

Ousman Saidybah, le porte-parole de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) qui a confirmé cette information, a révélé que les pilules étaient dissimulées dans trois (3) valises distinctes. Il a déclaré que le suspect qui est arrivé à bord de SN Brussels Airlines a été contrôlé à l'arrivée et plus tard arrêté autour du feu de circulation de Sukuta le 2 février 2025 vers 19h:59.

« Cette saisie est considérée comme l'une des plus importantes saisies d'ecstasy jamais réalisées dans un aéroport de la sous-région et fait partie de plusieurs saisies significatives enregistrées par les agents de l'aéroport », a-t-il déclaré.

« Cette saisie donne une indication claire de la détermination de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) à faire de l'aéroport un itinéraire peu attrayant pour les trafiquants de drogues illicites et leurs clients. »

Le suspect, a-t-il poursuivi, a voyagé de Barcelone à Amsterdam où il a récupéré les pilules d'ecstasy avant de poursuivre son voyage vers Banjul avec SN Brussels Airlines via Bruxelles pour un montant de 10.000 euros (comme l'indique l'enquête préliminaire sur l'affaire).

Il a également rappelé qu'en décembre 2024, les agents ont mené une opération secrète de deux mois qui a abouti à l'arrestation de trois (3) ressortissants nigérians en possession de 40.227 comprimés d'ecstasy passés en contrebande depuis l'Inde.

Dans le même ordre d'idées, les agents de l'Agence de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) et le personnel de l'Equipe Spéciale Mixte de Lutte Contre la Drogue (JAITF) ont arrêté un ressortissant gambien qui avait voyagé d'Allemagne à Banjul avec SN Brussels Airlines avec dix paquets d'ecstasy contenant un total cumulé de 47.078 pilules d'ecstasy. En outre, en septembre 2024, des agents ont arrêté un ressortissant gambien qui avait quitté la Suisse et récupéré auprès d'un ami en Espagne soixante (60) blocs de haschisch marocain qui ont été interceptés à l'Aéroport International de Banjul.

« En l'espace de trois mois, les agents stationnés à l'aéroport, en collaboration avec les autres services de sécurité et le personnel de la sécurité aérienne, ont saisi plus de deux cent quinze mille pilules d'ecstasy et d'importantes quantités de cocaïne, de haschisch marocain, de skunk cannabis et d'autres types de drogues. »

La direction de l'agence a réaffirmé son engagement sans réserve, sa détermination et son dévouement à réduire la situation de la drogue, tout en appelant le public à soutenir et à participer à la croisade contre la drogue, et ce, en communiquant à l'agence des informations sur des activités suspectes liées à la drogue.

Par ailleurs, les agents des stupéfiants ont également arrêté un ressortissant américain qui possède la double nationalité gambienne et américaine. Il a été arrêté dans le hall d'arrivée de l'Aéroport International de Banjul le 29 janvier 2025 avec 20 paquets de cannabis, six paquets de chewing-gum et 10 pots contenant de l'huile de cannabis et 1g 536mg de cocaïne.

Il est également en détention alors que l'enquête se poursuit.