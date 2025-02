Nigeria: Un faux audio de Donald Trump circule sur l'attribution des visas

Depuis son investiture le 20 janvier 2025, Donald Trump enchaîne les déclarations fracassantes, le Groenland, le Canal de Panama ou encore plus récemment sur la bande de Gaza et sur l'immigration. Dans ce contexte, une vidéo manipulée du président des États-Unis circule au Nigeria à propos de l'attribution des visas pour les Nigérians.

Donald Trump aurait-il récemment annoncé que « les États-Unis ne délivreraient plus de visas aux Nigérians » ? C'est ce que prétendent, à tort, plusieurs internautes nigérians ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ces allégations s'appuient sur une vidéo d'une minute et vingt-cinq secondes dans laquelle on voit le 47e président américain s'exprimer devant un pupitre.

A l'écoute, on pense l'entendre annoncer, en anglais, « un changement temporaire de politique, qui vise à encourager les Nigérians, en particulier ceux qui exercent des professions essentielles, à rester, à investir et à travailler dans leur pays. Dans le cadre de cette politique, les États-Unis limiteront certaines approbations de visas pour les professionnels nigérians, notamment les médecins, les infirmières, les ingénieurs et d'autres personnes exerçant des professions essentielles ».

Vérification faite, Donald Trump n'a pas prononcé ce discours. Une lecture attentive de la vidéo permet de noter que le mouvement de ses lèvres ne correspond pas aux mots qu'il semble prononcer. Grâce à une recherche par image inversée, on sait que les images sont issues de sa prise de parole depuis West Palm Beach, en Floride, le 6 novembre 2024, au moment où il a revendiqué sa victoire face à la candidate démocrate Kamala Harris.

La consultation de l'ensemble du discours, et de sa retranscription intégrale dans la presse américaine, montre que Donald Trump n'a, en réalité, jamais évoqué le Nigeria.

Accepter Gérer mes choix Plusieurs recherches par mots clés indiquent également que cet audio, superposé sur les images du discours de Trump, a été fabriqué de toutes pièces, certainement via l'intelligence artificielle. En effet, le président américain n'a jamais fait une telle déclaration. Il s'agit donc d'un deepvoice, un hypertrucage sonore.

Si Donald Trump avait, durant son premier mandat en 2020, ajouté le Nigeria sur la liste des pays dont les citoyens sont soumis à des interdictions de rentrer dans le pays, rien n'indique qu'une telle mesure a été mise en place aujourd'hui. Cette fausse information, vue des centaines de milliers de fois, circule depuis plusieurs semaines sur Facebook, TikTok et sur des groupes WhatsApp nigérians.