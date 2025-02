Congo-Kinshasa: Le PAM dénonce le pillage de ses entrepôts à Goma par un groupe d'habitants

Le programme alimentaire mondiale (PAM) en RDC dénonce le pillage de ses entrepôts par un groupe d'habitants de la ville de Goma au Nord-Kivu.

Dans une note rendue publique mardi 4 février, ce programme de l'ONU fait part du pillage délibéré des vivres destinés à aider les personnes déplacées internes, notamment des enfants, des femmes dans le besoin.

Pour le PAM, ces actes sont de nature à priver ces personnes démunies de leur droit fondamental à une alimentation adéquate.

Les stocks pillés étaient notamment constitués de farine de maïs, de petits pois, d'huile végétale, de sel iodé, de haricots, de biscuits énergétiques et des compléments nutritionnels vitaux pour les patients souffrant de malnutrition, ainsi que pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.

« Chaque quantité́ de nourriture volée représente un repas en moins pour une famille nécessitant une assistance alimentaire », note le PAM dans ce communiqué.

Il rappelle que son assistance alimentaire aux personnes vulnérables en RDC contribue à prévenir et à répondre de manière adéquate aux besoins de protection de nombreux enfants, des femmes et des hommes dans le besoin, notamment en matière de violences sexuelles, d'exploitation et d'abus sexuels.

Le PAM RDC rappelle également que ses activités d'assistance alimentaire et de lutte contre l'insécurité alimentaire sont toujours menées dans le respect des principes humanitaires d'humanité́, de neutralité́, d'impartialité́ et d'indépendance et sans aucune forme de discrimination, lit-on dans ce document.