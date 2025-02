Tunisie: Le Chef du gouvernement reçoit le Président du Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier

Le Chef du gouvernement Kamel Maddouri a reçu mardi après-midi, 4 février 2025, au Palais du Gouvernement à la Kasbah, Imed Hazgui,le président du Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier (HCCAF), qui lui a remis le 29ème rapport annuel du HCCAF.

Au cours de la réunion, le Chef du gouvernement a salué le rôle central joué par le Haut Comité du Contrôle Administratif et Financier et son succès dans la supervision et la coordination entre les différentes structures de contrôle et d'audit dans le but d'apporter des solutions et des mesures pratiques aux lacunes et aux questions d'ordre administratif et financier.

Il a souligné la nécessité de mettre en oeuvre les recommandations du Président de la République, M. Kais Saied, y compris le développement de nouveaux concepts qui rendent les missions de contrôle et d'audit plus efficaces et efficientes dans l'identification et la correction des déficiences et des abus, conformément aux exigences de la modernisation des systèmes de gestion des dépenses publiques et de sauvegarde des fonds publics.

Imed Hazgui a passé en revue les points et les axes les plus importants du 29ème rapport annuel de la HCCAF et les résultats les plus importants des missions de contrôle menées au cours de l'année 2023.