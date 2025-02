Congo-Brazzaville: Lutte contre le diabète - La cinquième édition de ' La traversée du Mayombe' officiellement lancée

Les responsables de l'association Marcher courir pour la cause (MCPLC) ont animé une conférence de presse, le 5 février à Brazzaville, pour annoncer le lancement de la marche sportive de lutte contre le diabète dénommée « La traversée du Mayombe ».

Plus de 500 km à pied, c'est la distance que les participants à la cinquième édition de " La traversée du Mayombe" vont parcourir du 7 au 13 juin prochain, pour rallier Pointe-Noire à Brazzaville. " La traversée du Mayombe" est, en effet, un événement de sensibilisation aux risques du diabète et une occasion de procéder aux sessions de dépistage gratuit.

Pour cette édition, 3 000 participants sont attendus, plus de 20 000 personnes seront sensibilisées et environ 5 000 autres seront dépistées durant la marche. Une caravane sanitaire avec dépistage du diabète sera organisée dans six villes, tout au long de la route nationale n°1.

Il sera également question de collecter des données de terrain sur le diabète pour mieux comprendre l'ampleur du problème et adapter les actions de prévention. Au même moment, un village sport-santé-écologie sera érigé à Madingou afin d'accueillir durant deux jours des conférences, des ateliers et activités sportives pour sensibiliser la population.

Selon le président l'association MCPLC et porteur du projet, Rodrigue Dinga Mbomi, cette édition offrira beaucoup d'innovations puisque l'initiative est devenue un événement majeur au Congo et en Afrique centrale, incarnant un engagement fort pour la prévention du diabète, la promotion de la santé et de l'activité physique comme outil de sensibilisation.

« Depuis six ans, nous faisons notre part. Nous nous battons afin de sensibiliser la population aux dangers et risques du diabète. Nous voulons sensibiliser plusieurs citoyens tout au long de la route puisque nous installerons des centres de dépistage dans plusieurs localités. Il est à signaler que ce sont des moments de cohésion, de découverte et de solidarité entre les participants et les habitants. L'objectif de cette traversée n'est pas la compétition, mais l'aventure collective », a expliqué Rodrigue Dinga Mbomi.

L'itinéraire de cette cause humanitaire et solidaire est composé de sept étapes et la première de 64 km concerne Malélé-Mvouti. La deuxième permettra aux participants de parcourir Mvouti-Dolisie (45 km). La troisième comporte une distance de 50 km, à savoir Dolisie-Nkayi. Le 10 juin sera consacré à une pause et la marche reprendra le lendemain avec la distance de 50 km qui sépare Nkayi et Loutété. Le jour suivtant permettra aux marcheurs de parcourir les 50km entre Loutété et Mindouli. Le dernier jour sera consacré au dernier tronçon entre Ignié et Brazzaville (45 km).

" La traversée du Mayombe"est, selon ses initiatiateurs, une véritable initiative de santé publique. A quelques mois de l'activité, ils invitent déjà les partenaires, sponsors ainsi que les amoureux de la marche et des grands défis à se rapprocher du comité d'organisation pour plus d'informations.

MCPLC est une association dédiée à la promotion de la santé, du sport et de l'activité physique comme outils essentiels tout au long de la vie. En tant que centre de ressources et d'expertises en République du Congo, elle oeuvre pour rendre l'activité physique accessible à tous, en s'inscrivant dans une démarche collaborative avec les professionnels de santé et les acteurs de l'activité physique.