Congo-Brazzaville: Insertion des jeunes - Le centre d'Aubeville bientôt opérationnel

Prélude à l'opérationnalisation imminente du Centre d'insertion sociale et de rééducation des jeunes d'Aubeville, à Madingou, dans le département de la Bouenza, le ministre en charge de la Jeunesse et de la Formation qualifiante, Hugues Ngouelondélé, a présidé, le 4 février à Brazzaville, une réunion préparatoire afin de faciliter le lancement effectif de cet espace qui accueillera des jeunes congolais qui ont du mal à s'adapter aux lois de la société.

La rencontre qui a réuni quelques cadres de son ministère a permis à Hugues Ngouelondélé de rappeler le caractère important et urgent des tâches qui leur sont assignées. Les personnes retenues au cours de cette réunion feront partie des équipes devant préparer sur tous les plans l'ouverture officielle du centre.

Quatre équipes ont été ainsi constituées. La première va initier les textes juridiques tandis que la deuxième va concevoir les programmes de formation sur le plan pédagogique. La troisième équipe, précisément celle de la logistique et intendance, a pour mission d'évaluer les besoins matériels et financiers. La toute dernière équipe s'engagera dans l'identification des pensionnaires et des partenaires.

Les membres de ces différentes équipes sont déjà en ordre de bataille puisque leur travail ne va durer que deux semaines. Ils doivent fournir des rapports afin de faciliter l'appréciation des décideurs.

Le ministre a exhorté ces cadres à travailler dans la rigueur et le professionnalisme. Après avoir détaillé le rôle de chaque équipe, il leur a demandé de travailler avec les partenaires ainsi que les ministères concernés. « Compte tenu du caractère urgent de ce travail, chaque équipe devra concrètement soumettre, au plus tard le 15 février 2025, son rapport », a indiqué Hugues Ngouelondélé.

La rentrée administrative de cet établissement est fixée entre fin mars et début avril pour recevoir ses premiers pensionnaires. Ce centre d'insertion et de rééducation des jeunes est doté des salles de classe, des bâtiments administratifs, de réfectoires, de dortoirs, d'une infirmerie, d'un restaurant, d'un terrain de sport et d'un amphithéâtre de plus de 250 places ainsi que d'une ferme.