Congo-Brazzaville: Littérature - 'Dipanda', nouvel ouvrage de Gabriel Kinsa

L'écrivain et conteur Gabriel Kinsa, dans son nouvel ouvrage paru à La Doxa Éditions, livre une épopée envoûtante à travers une fresque poétique et épique célébrant la liberté et la mémoire des peuples en lutte.

Dans le récit vibrant, imprégné de symbolisme et de spiritualité, Gabriel Kinsa retrace le parcours initiatique et révolutionnaire de Dipanda, un héros mythique en quête de liberté pour son peuple. Porté par la mémoire ancestrale et les voix des esprits, Dipanda reçoit le sabre sacré, symbole de son destin, avec lequel, à travers des batailles féroces et des stratégies de libération, il sillonne le territoire, affranchissant Boko, Mavula, Malebo et bien d'autres, bâtissant des cités libres et défiant l'adversité pour mener une lutte acharnée contre "la Vermine", force oppressive qui asservit les cités et détruit les traditions. Son but ultime : instaurer un ordre nouveau, où la justice et l'honneur remplacent la soumission et la terreur.

Mais sa victoire est fragile. "La Vermine" se renouvelle, se transforme et infiltre les esprits. Alors que Dipanda bâtit une cité utopique dans la forêt du Mayombe, il est confronté à ses propres doutes.

A-t-il réellement libéré son peuple ou simplement repoussé l'oppression ? Sa quête prend une dimension mystique et introspective, l'amenant à un ultime voyage, entre transcendance et sacrifice. À travers une prose lyrique, Gabriel Kinsa livre un récit puissant, où l'histoire et le mythe s'entrelacent pour célébrer l'insoumission, l'identité et l'héritage des ancêtres.

"Dipanda" est une ode vibrante à la liberté, une immersion dans une résistance intemporelle et universelle.

« Toi qui ris ; toi qui pleures ; toi qui pries ; toi qui meurs ; toi qui célèbres l'avènement de la liberté libre ; je te chante ces mots depuis le monde des Morts », quelques mots dans le pur style de Gabriel Kinsa. Il est à la fois comédien et metteur en scène de nombreux spectacles de contes inspirés de la culture Kongo, reconnu comme l'un des meilleurs conteurs francophones. Compositeur de musique de variété, il est également auteur de plusieurs albums de jeunesse et de CD de contes.