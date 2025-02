Congo-Kinshasa: Vient de paraître - 'Le Parc national des Virunga à l'épreuve des réalités locales'

Olivier Bahemuke Ndoole use de sa plume pour publier, aux Éditions Jets d'Encre, un ouvrage qui peut être intitulé "Quand justice et protection de l'environnement s'unissent pour protéger un trésor mondial", celui du Parc national des Virunga.

À travers la parution, le lecteur apprend que le parc national des Virunga est situé en République démocratique du Congo. Il est à la fois le plus ancien parc national d'Afrique et un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Ce trésor naturel, réputé pour sa biodiversité exceptionnelle, fait face à de graves menaces, notamment les conflits armés, l'exploitation illégale des ressources et un inquiétant déni de justice.

Dans un contexte où les urgences climatiques et les violations des droits environnementaux se multiplient, cet essai propose de repenser la justice comme un rempart essentiel pour protéger la nature.

En prenant pour exemple le parc des Virunga, Olivier Bahemuke Ndoole offre une analyse approfondie du travail mené par l'ACEDH, le gestionnaire du Parc des Virunga, et les Avocats verts. Il met en lumière leurs actions en faveur de la population marginalisée, d'une gestion responsable des ressources naturelles et de la reconnaissance de la protection de l'environnement comme un droit fondamental.

Avec conviction, sa démonstration prouve que la conservation et la protection du Parc national des Virunga offrent des solutions concrètes aux besoins sociaux et économiques des communautés locales, comme l'accès à l'électricité, à l'eau, à l'emploi vert, aux investissements agricoles, aux crédits paysans et à la croissance de la pêche. Cela nécessite la mise en place d'une justice dédiée à ce parc, véritable levier pour le développement des droits des communautés et la justice climatique.

Olivier Bahemuke Ndoole, avocat d'intérêt public congolais au barreau du Nord-Kivu, est spécialisé en justice environnementale et gouvernance foncière. Défenseur de la population défavorisée et engagé pour la sauvegarde de l'environnement, il a été récompensé par des distinctions telles que le prix « Front Line Defenders 2023 », le Prix « Global Mondial 2024 » et le titre de « Face of Conservation IUCN NL 2018 ».

Membre de réseaux internationaux comme l'ELAW et l'Alliance mondiale pour la terre, il est co-fondateur et secrétaire exécutif de l'organisation Alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'Homme, oeuvrant pour les droits humains et environnementaux en RDC.