Algérie: Ligue 1 - L'international algérien Ismaël Bennacer présenté officiellement à l'Olympique de Marseille

L'Olympique de Marseille a présenté l'international algérien Ismaël Bennacer, sa dernière recrue du mercato hivernal. En provenance de l'AC Milan, le nouveau milieu de terrain phocéen portera le numéro 22.

Le milieu de terrain algérien de l'AC Milan Ismaël Bennacer s'est engagé lundi 3 février avec l'OM sous forme d'un prêt avec option d'achat, avaient annoncé les deux clubs par communiqué. Le montant de l'option d'achat n'a pas été communiqué par les clubs concernés, pas plus que la durée du contrat du joueur.

Formé à Arles-Avignon, Ismaël Bennacer, 27 ans, a joué un seul match à Arsenal puis à Tours avant de se révéler au plus haut niveau en Italie, à Empoli, puis à l'AC Milan, où il évoluait depuis 2019.

Quatrième recrue du mercato hivernal

L'international algérien (51 sélections) est la quatrième recrue du mercato hivernal de l'OM après le défenseur central Luiz Felipe, le latéral polyvalent Amar Dedic et l'attaquant Amine Gouiri.

« J'ai toujours été supporter de l'OM depuis que je suis petit. Quand on habite près de Marseille, il n'y a pas d'autre club que l'OM, a indiqué le Fennec ce mercredi 5 février lors de sa présentation officielle. Et c'était un projet vraiment intéressant pour moi. Comme on peut le voir, que ce soit avec ce qu'ils font, avec la direction, ou même sur le terrain. Moi, quand le directeur, quand Mehdi [ Benatia ] m'a appelé, on avait déjà eu des contacts cet été. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait à la dernière seconde, c'est quelque chose à laquelle j'ai eu du temps pour réfléchir. J'ai toujours voulu jouer ici à un moment de ma carrière, c'était dans un coin de ma tête. Voilà, aujourd'hui, je l'ai fait et je suis très pressé de porter le maillot. »

Je suis à 100 %

Le néo-Marseillais a tenu à rassurer sur sa forme : « J'ai eu une grosse blessure en septembre, je suis revenu il y a un mois. Je suis à 100 %. Je ne suis pas venu ici pour autre chose que gagner, performer », a-t-il assuré.

Bennacer avait remporté la Serie A avec l'AC Milan en 2022. Convaincu qu'il peut apporter son expérience à l'OM, il a affirmé : « Quand on est un joueur de Marseille, on ne vient pas pour être deuxième ou troisième, mais pour essayer de gagner tous les matches. Les objectifs sont clairs. »

L'ancien milieu de terrain de l'AC Milan a aussi évoqué l'importance dans son choix de la présence à Marseille de Roberto De Zerbi. « C'est un coach que j'ai toujours apprécié. Je voulais jouer avec lui et c'est magnifique que ça se fasse ici », a-t-il souligné.

« Il a une forte mentalité car s'imposer à Milan ce n'est pas facile. Il a joué en Champions League, en équipe nationale, il a gagné la CAN en 2019. Il est fort à la récupération, dans les passes. On croit beaucoup en lui sur le terrain et dans le vestiaire », a dit de son côté Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif à l'OM.

Ismaël Bennacer a été accueilli avec beaucoup d'enthousiasme à Marseille, où vit une très importante communauté algérienne et où il a retrouvé Amine Gouiri, son partenaire en sélection.