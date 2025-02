Afrique: CAN CAF TotalEnergies Maroc 2025 - L'Afrique de l'Est veut briller

Les performances des équipes d'Afrique de l'Est à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, Maroc 2025 seront particulièrement scrutées, alors que la région continue d'attirer l'attention en tant qu'hôte du Championnat d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies de cette année ainsi que de la CAN CAF TotalEnergies 2027.

Les Cranes ougandais et les Taifa Stars de Tanzanie sont les deux représentants de l'Afrique de l'Est à la prochaine phase finale de la CAN CAF TotalEnergies prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Il est intéressant de noter que les deux nations se retrouvent dans un groupe C difficile en compagnie du triple vainqueur de la CAN, le Nigeria et de la Tunisie, vainqueur de l'édition 2004.

En tant que co-organisateurs de deux des principales compétitions de la CAF aux côtés du Kenya, les performances des deux nations au Maroc seront scrutées de près non seulement par leurs fans, mais aussi par le continent dans son ensemble.

La phase finale de la CAN marocaine aura lieu quelques mois seulement après celle du CHAN CAF TotalEnergies, un tournoi qui sera crucial pour les joueurs de Paul Put (sélectionneur de l'Ouganda) et Hemed Suleiman Ali (sélectionneur de la Tanzanie).

Entre les deux nations, l'Ouganda qui jouera sa huitième Coupe d'Afrique des Nations au Maroc présente un meilleur palmarès dans la compétition.

Les Cranes ont été à deux doigts d'être sacrés champions d'Afrique lors de leur cinquième participation en 1978, où ils avaient été battus 2-0 en finale par le Ghana à Accra.

Depuis lors, l'Ouganda a dû patienter longtemps avant de pouvoir participer à nouveau à la CAN CAF TotalEnergies, en 2017 au Gabon, où il a été éliminé dès la phase de groupes. En 2019 en Égypte, il n'a pu dépasser les huitièmes de finale.

Les Tafia Stars, dont les clubs Simba SC et Young Africans SC ont obtenu des résultats exceptionnels dans les compétitions interclubs de la CAF ces dernières années, participeront à leur quatrième CAN CAF TotalEnergies.

Leurs trois précédentes participations (1980, 2019, 2023) se sont toutes soldées par une élimination dès la phase de groupes.

Alors que le Nigeria et la Tunisie sont de dignes prétendants au titre, l'Ouganda et la Tanzanie portent les espoirs de la région de l'Afrique de l'Est dans le groupe C et chercheront tous deux à ramener le trophée convoité de la CAN CAF TotalEnergies sur le sol est-africain pour la toute première fois depuis le triomphe de l'Éthiopie à domicile en 1962.