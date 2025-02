Congo-Kinshasa: Guylain Nyembo supervise la première réunion clé Suivi des infrastructures en provinces

En sa qualité de Vice-Premier Ministre et Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain Nyembo a présidé, hier mardi 4 février 2025, la première réunion du Comité interministériel de suivi des infrastructures et ouvrages en provinces.

Cette session a réuni plusieurs Ministères, notamment ceux de l'Économie Nationale, des Transports, Voies de Communication et Désenclavement, ainsi que des Infrastructures et Travaux Public. Des représentants de la Présidence de la République, de la Primature et d'autres parties prenantes.

Objectif : assurer un suivi rigoureux des travaux et mettre en place un mécanisme de communication transparent pour informer les populations en temps réel. Une initiative clé pour une gestion efficace et responsable des projets essentiels au développement des provinces.