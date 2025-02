Congo-Kinshasa: Après la rencontre avec Félix Tshisekedi - La CENCO et l'ECC convainquent Martin Fayulu de leur projet de sortie de crise

Les délégations de la Conférence épiscopale nationale du Congo (CENCO) et de l'Église du Christ au Congo (ECC) et de l'ECC ont rencontré, mardi 4 février dernier, Martin Fayulu pour discuter de la cohésion nationale. Ces contacts s'inscrivent dans le cadre des consultations menées par ces deux confessions religieuses axées sur le projet de « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ».

« Nous avons présenté notre initiative au Président Martin Fayulu, qui l'a accueillie avec intérêt. Il a formulé des observations de fond et apporté des contributions pertinentes. Nous sommes sortis d'ici avec un consensus clair sur l'importance de construire la cohésion nationale. Comme vous le savez, lui-même a longtemps oeuvré et lutté pour que cette cohésion devienne une réalité.

Nous disons gloire à Dieu. Nous poursuivons notre périple en vue de préparer le grand forum à venir, où les Congolais pourront s'asseoir en hommes intelligents et capables de réinventer leur avenir commun à travers des mécanismes qui leur sont propres », a déclaré le révérend Eric Nsenga, au nom de la délégation.

L'objectif de cette initiative est de mettre un terme à l'actuelle crise qui fragilise la République démocratique du Congo, qui est humiliée aux yeux du monde, selon la CENCO et l'ECC.

Eric Nsenga a ensuite souligné l'approche retenue par les chefs religieux pour aboutir à ce projet ambitieux, précisant que « les consultations constituent une étape essentielle dans la préparation de ce Pacte social ».

« Ce que nous avons présenté aujourd'hui est une feuille de route qui éclaire les voies à emprunter pour parvenir à cet objectif », a-t-il conclu.

Rappelons que la rencontre entre le Président de l'Ecidé et des représentants de la CENCO et de l'ECC est intervenue au lendemain de celle du Président de la République Félix Tshisekedi avec ces deux confessions religieuses. Au cours de leur rencontre, la CENCO et l'ECC ont présenté au Chef de l'État un projet de sortie de crise.

Il convient de rappeler que la CENCO et l'ECC avaient lancé récemment le projet « Pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble », visant à mobiliser la population en faveur de la paix.

Cette démarche intervient dans un contexte sécuritaire préoccupant à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, où l'armée congolaise s'affronte avec la rébellion M23, appuyée par l'armée rwandaise. Les affrontements entre les deux camps ont fait près de 2 000 morts et plusieurs blessés, selon les autorités congolaises.