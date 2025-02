Ile Maurice: Appel au ministère du Travail pour garantir la révision salariale

Les membres de la Casino Employees Union (CEU) interpellent le ministre du Travail, Reza Uteem, afin qu'il intervienne en leur faveur dans le cadre de la révision salariale qui leur est due. Dans une lettre officielle adressée au ministre, le syndicat expose la situation préoccupante à laquelle sont confrontés les employés. «Selon les informations publiées sur le site de la Mauritius Revenue Authority, le réajustement de la relativité salariale doit être mis en oeuvre dès janvier 2025 et l'ensemble des paiements rétroactifs doit être effectué au plus tard en mars 2025. Toutefois, nous avons appris avec stupéfaction que le montant initialement fixé à Rs 2 925 pour les travailleurs dont le salaire est compris entre Rs 20 000 et Rs 50 000 a été drastiquement réduit à Rs 925 par la direction, sans aucune explication valable», souligne la CEU.

Le président de l'instance syndicale, Jayen Moorghen, dénonce une décision unilatérale, injuste et potentiellement illégale. «Aucune justification n'a été avancée pour expliquer cette réduction soudaine, qui porte gravement atteinte aux droits des travailleurs», s'indignet-il. Il rappelle également que cette décision contrevient aux engagements pris dans l'accord collectif, signé le 17 septembre 2024,devant le Commission for Conciliation and Mediation.

Dans ce document officiel, la section 4C stipule clairement que toute augmentation salariale statutaire accordée par le gouvernement - que ce soit pour un réajustement de la relativité salariale ou pour toute autre raison - doit être appliquée par l'employeur indépendamment de toute autre augmentation prévue dans l'accord collectif. Face à cette situation qui impacte directement plus de 400 employés, la CEU réclame une intervention rapide des autorités compétentes. «Nous demandons au ministre du Travail d'agir sans délai afin que les employés perçoivent l'intégralité de la révision salariale qui leur revient de droit», martèle Jayen Moorghen.