Ile Maurice: La machine est lancée contre les constructions illégales

C'est une visite qui restera gravée dans la mémoire des habitants des logements de la National Housing Development Company Ltd (NHDC), dont le bloc Alpha de La Tour-Koenig. Le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed, s'est rendu sur place afin d'écouter les doléances des résidents, lundi. Accompagné du junior minister a l'Environnement, Fabrice David, et de la ministre de l'Égalité des genres et députée de la circonscription no 1 (Port-Louis-Ouest-Grande-Rivière-Nord-Ouest), Arianne Navarre-Marie, il a échangé avec les représentants des neuf syndicats des blocs de logement, notamment celui de Flat Alpha, pour prendre connaissance des problèmes qui minent le quotidien des habitants. Lors de cette visite, une résidente n'a pas manqué de souligner l'importance de cet événement : «Premie fwa enn minis lozman vinn isi La Tour-Koenig.»

Cadre de vie dégradé et infrastructures négligées

Parmi les préoccupations majeures soulevées par les syndics des immeubles, la dégradation des infrastructures arrive en tête. Les trottoirs et les drains obstrués sont des problèmes récurrents qui pourraient provoquer des accumulations d'eau et des inondations, une inquiétude qui plane depuis l'année dernière. Les syndics regrettent le manque de contrôle de la NHDC par le passé, qui a mené à l'anarchie dans la gestion des espaces communs et à la prolifération de constructions illégales. Jimmy Seetohul, du syndic de Flat Alpha, a insisté sur l'urgence de régulariser cette situation et il a sollicité le soutien du gouvernement pour la mise en place d'un panel légal. «Nous avons besoin d'un cadre juridique pour pouvoir poursuivre ceux qui ont construit illégalement et ainsi que pour rétablir l'ordre.»Discussion entre les ministres et les syndics, lundi

Shakeel Mohamed a écouté les doléances des habitants et a tenu à les rassurer quant à son approche. S'il a reconnu la nécessité de réglementer ces constructions sauvages, il a dit préférer privilégier le dialogue avant toute action radicale : «Nou pa anvi azir dan enn fason ki rass bouse manze dan labous dimounn osi.» Autrement dit, il ne souhaite pas pénaliser ceux qui ont construit illégalement pour assurer leur subsistance, notamment ceux qui y ont établi des petits commerces. Le ministre a également évoqué les espaces publics, comme les jardins d'enfants, souvent endommagés par des jeunes récalcitrants. Il a également attiré l'attention sur un terrain situé à côté des maisons de la NHDC, où une voiture abandonnée et des appareils électroménagers usagés s'amoncellent, créant une véritable nuisance visuelle. Il a pris contact avec le propriétaire afin de lui demander de débarrasser cet eyesore.

Une autre problématique soulevée concerne les paiements des frais mensuels par les résidents. «Nous avons compris que certains habitants s'acquittent de leurs frais, tandis que d'autres non», a déclaré Shakeel Mohamed. Il a assuré que son ministère étudiera des solutions pour rétablir une gestion plus équitable. L'un des points les plus urgents reste le risque d'inondation dans la région. Les habitants se plaignent depuis plus d'un an auprès de la municipalité de Port-Louis, mais aucune action concrète n'a été entreprise. Shakeel Mohamed a annoncé qu'il contactera le ministre de l'Environnement afin d'obtenir l'aide de Mauri-Facilities pour nettoyer les drains et ainsi réduire les risques de stagnation d'eau.

Fabrice David, junior minister à l'Environnement et député de la circonscription, a salué la présence du ministre du Logement et a rappelé les engagements pris pendant la campagne électorale : «On a arpenté tous ces escaliers pendant la campagne électorale et on avait dit qu'on allait revenir après les élections. Aujourd'hui, nous sommes là.» De son côté, Arianne Navarre-Marie a remercié Shakeel Mohamed pour son engagement envers les habitants de La Tour-Koenig. «Ici, nous avons neuf blocs d'appartements, soit plus de 1 000 familles concernées. Ces logements ont été livrés en 1994, mais depuis dix ans, de nombreux problèmes persistent : fissures dans les murs, inondations. Nous avons alerté la municipalité et la NHDC, mais nos appels sont restés sans réponse.»

La ministre et députée de la circonscription reconnaît les défis économiques du pays, mais reste optimiste quant aux solutions qui peuvent être trouvées avec un dialogue ouvert entre les autorités et les résidents. «Nous venons d'être élus, mais nous savons que grâce à la concertation, nous trouverons des solutions pour améliorer la vie des habitants.»