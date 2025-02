Afrique: Le 8e Forum des entreprises africaines se tiendra à Addis-Abeba en marge du sommet de l'UA

Addis Ababa — Le huitième Forum des affaires africaines se tiendra en marge de la trente-huitième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, le 17 février 2025.

Le forum, qui aura pour thème "Du potentiel à la prospérité : Activer les chaînes de valeur régionales de l'Afrique", s'appuie sur le travail de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), des communautés économiques régionales et des initiatives des gouvernements pour identifier des projets bancables à travers le continent qui promeuvent les investissements et facilitent la création d'emplois et de richesses en Afrique.

La CEA, en collaboration avec la Société financière africaine (AFC) et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), organise cet événement.

Les participants sont issus de gouvernements, d'entreprises privées, de partenaires de développement, d'investisseurs nationaux et internationaux, d'institutions financières et de la société civile.

Selon la CEA, les chaînes de valeur régionales africaines offrent un point d'entrée stratégique grâce auquel les investisseurs peuvent participer à l'industrialisation accélérée du continent et s'implanter sur un marché en pleine expansion.

Le forum permettra aux participants d'explorer les possibilités d'investissement dans les chaînes de valeur régionales et les zones économiques spéciales en Afrique et facilitera une compréhension commune de la demande et de l'offre actuelles de financement.

Ces idées façonneront le soutien analytique et opérationnel fourni par la CEA pour le développement de diverses chaînes de valeur régionales sur le continent.

Les principaux objectifs du forum sont de présenter les opportunités d'investissement dans les chaînes de valeur régionales et les zones économiques spéciales africaines afin d'attirer les investisseurs potentiels.

Il vise également à mieux faire connaître les chaînes de valeur régionales et les zones économiques spéciales aux niveaux national, sous-régional, continental et international.

Son objectif est également d'établir une compréhension commune entre toutes les parties prenantes sur les solutions réalisables pour surmonter les défis de mise en oeuvre rencontrés par les projets relatifs aux chaînes de valeur régionales africaines.

Le forum créera une plateforme d'échange d'informations entre les financiers traditionnels et non traditionnels, afin de déterminer s'il existe un consensus sur la nécessité d'une plateforme numérique pouvant servir aux investisseurs, aux États et aux financiers sur les tendances et les opportunités actuelles relatives aux chaînes de valeur régionales africaines et aux zones économiques spéciales.

Le Forum espère également obtenir des déclarations d'intérêt pour investir dans des projets spécifiques liés aux chaînes de valeur régionales.

La CEA a identifié trois chaînes de valeur régionales particulièrement importantes qui seront mises en évidence lors du Forum des entreprises africaines : les chaînes de valeur agro-industrielles, les chaînes de valeur de l'élevage et les chaînes de valeur pharmaceutiques.

Depuis sa création en 2018, l'Africa Business Forum a favorisé le dialogue entre les gouvernements, les investisseurs, les prestataires de services, les promoteurs de projets et d'autres parties prenantes sur les défis, les opportunités et les actions visant à accélérer la réalisation de l'Agenda 2030 pour le développement durable et de l'Agenda 2063 : L'Afrique que nous voulons, de l'Union africaine.