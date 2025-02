Sénégal: Saint-Louis-pour une meilleure résilience des communautés de la vallée du fleuve Sénégal le PRDC_VFS et la Direction Générale de la SAED signent une convention de partenariat

Les responsables en charge de la coordination du Projet de Résilience et de Développement Communautaire (PRDC_VFS), ont signé hier, lundi 03 février, une convention de partenariat avec la Direction générale de la Société d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve Sénégal et de la Falémé (SAED).

Cela s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la sous-composante 2 de ce projet mis en place par l'État du Sénégal sur financement de la Banque Mondiale pour une durée de 05 ans. Cette sous-composante 2 est relative aux moyens de subsistance et aux opportunités économiques pour le développement local.

L'objectif de cette sous-composante du Projet de Résilience et de Développement Communautaire de la Vallée du Fleuve Sénégal (PRDC_VFS) a pour but d'accompagner des activités visant à promouvoir des opportunités économiques et de subsistance avec un accent particulier mis sur l'inclusion des femmes et des jeunes dans les principales chaines de valeur transfrontalières.

Cela en vue de renforcer la résilience des communautés face aux chocs climatiques et conflictuels de ces derniers temps. « Cette convention de partenariat vise à impliquer les acteurs stratégiques au niveau de la région Nord pour une mise en oeuvre efficace du programme qui veut accompagner le nouveau référentiel des politiques publiques « Sénégal horizon 2050 ».

La SAED, en tant qu'intervenant majeur dans la Vallée du Fleuve Sénégal jouera un rôle important dans l'accompagnement de l'étude mais aussi dans la facilitation de la mise en oeuvre du plan d'accompagnement. Le PRDC_VFS s'inscrit parfaitement dans la perspective de durabilité de ses interventions, c'est pourquoi il a opté résolument de nouer des partenariats stratégiques et efficaces avec les structures pérennes de l'État dont la SAED pour la réussite dudit projet », a fait savoir Mamadou Diédhiou, Coordonnateur du PRDV_VFS.

Un accompagnement dont s'est engagé à apporter le Directeur général de la SAED, Alassane Bâ qui a rappelé que ce partenariat permettra de faire une cartographie des chaines de valeur, de créer une plateforme de chaines de valeur résilientes au climat mais aussi de développer des plans d'amélioration, de la résilience et d'inclusion. « La SAED ne ménagera aucun effort pour la réussite de cette convention de partenariat », a-t-il conclu.