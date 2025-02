Sénégal: Livre/Quand l'économie du pays laisse en rade les diplômes - Pr Joe Cabral s'intéresse au marché de l'emploi

Professeur Joe Cabral, Directeur du Laboratoire de recherches sur les institutions et la Croissance (LINC) de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar, par ailleurs Coordonnateur scientifique du Consortium pour la Recherche économique et sociale (CRES), est passé hier, mardi 4 février 2025, à la cérémonie de dédicace de son ouvrage intitulé : «Sénégal : quand la trajectoire de croissance «disqualifie» les qualifiés». Une rencontre qui a eu lieu à la bibliothèque de l'UCAD.

Disponible dans les rayons des librairies depuis le 09 janvier dernier, l'ouvrage du Professeur Titulaire, Joe Cabral, économiste, en poste à la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'UCAD dénommé : «Sénégal : quand la trajectoire de croissance de l'économie «disqualifie» les qualifiés», s'est intéressé au sort des jeunes diplômés dans le marché de l'emploi. Un sujet qui est loin d'être une nouveauté pour les universitaires et autres auteurs d'ouvrages à caractère économique.

Pour ledit ouvrage, la note de presse renseigne que la particularité de la réalisation du Professeur Cabral est qu'elle montre que la trajectoire de croissance de l'économie sénégalaise confine à la périphérie du marché de l'emploi les individus dotés en qualifications. En des termes plus simples, cet ouvrage met le curseur sur «une autre catégorie de jeunes vulnérables, les jeunes qualifiés», comme l'a souligné dans sa préface, Pierre Mendy, Directeur du Centre de recherche et de formation pour le développement économique et sociale (CREFDES) et chercheur au Laboratoire de Mathématiques de la Décision et d'Analyse Numérique (LMDAN).

Dans cette même note, M. Mendy précise que l'attention du Professeur Joe Cabral a été attirée par «le paradoxe d'une trajectoire de croissance de l'économie du Sénégal qui laisse sur le "bord de la route" les "diplômés"». Publié par les éditions Presses Universitaires de Dakar, le livre, composé de 180 pages, comporte trois grandes séquences. Une première où l'auteur fait le diagnostic du problème. Une deuxième séquence où il montre qu'il y a un scénario de ce que les économistes appellent une croissance disqualifiée et enfin une séquence réservée aux solutions à mettre sur la table pour une sortie de crise.

Hier, mardi 4 février 2025, l'auteur du livre a procédé à la cérémonie de dédicace au sein même de l'UCAD. Pour le Professeur Joe Cabral, la motivation de mettre en place cet ouvrage vient d'un constat. «C'est parce qu'au bout de dix ans de recherche, je me suis rendu compte que le problème était mal posé dans le domaine de l'emploi. Les idées reçues qui foisonnent, c'est que le Sénégal fait face à une situation d'adéquation entre l'offre et la demande de travail.

Ce qui m'a été donné de constater lors de mes recherches, c'est qu'en fait, ce n'est pas le cas», a-t-il fait comprendre. Et d'ajouter : «nous avons une économie qui est tirée par des entreprises, dirigées en majorité par des individus qui ne sont pas allés à l'école ou, s'elles le sont, ont très tôt quitté l'école. Face à ce phénomène, les qualifiés ont du mal à se retrouver dans ce cercle et la demande de travail reste dominée par des non qualifiés.»

Pour l'économiste, face à cette situation, il y a deux horizons temporels à considérer. «À court terme, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous avons un bassin de jeunes très bons, technophiles. Nous avons également une diaspora qui est dominée par des Sénégalais très qualifiés, qui opèrent dans des multinationales de la technologie. Si vous avez ces deux, à court terme, vous pouvez avoir votre locomotive pour changer la façon dont le marché du travail s'est dessiné», propose-t-il.

À long terme, l'économiste estime : «je dis, c'est qu'il faut attaquer le problème à la racine. Nous devons, dès le préscolaire, doter nos enfants des valeurs qui fondent notre société et non celles des autres. Et à partir de ce moment, ces enfants peuvent être mentalement armés, des talents de demain, mais avec leurs valeurs, qui nous permettent de nous projeter vers la société que nous voulons, pas ce que les êtres veulent. C'est le chemin que les asiatiques ont suivi, c'est le chemin que les peuples ont dit développer ensemble.»

HOMMAGE AU DEFUNT PROFESSEUR GAYE DAFFE

La date du 09 Janvier pour la sortie de l'ouvrage «Sénégal : quand la trajectoire de croissance de l'économie «disqualifie» les qualifiés», du Professeur Joe Cabral est loin d'être fortuite. Selon les universitaires, elle coïncide avec la date anniversaire de la disparition de celui qui en a eu l'idée le premier, à savoir le défunt Professeur Gaye Daffé, décédé il y a quatre ans. Dans un texte d'hommage à son «mentor dans la recherche, ami et confident», le Professeur Cabral, auteur de l'ouvrage, confie que le Professeur Gaye Daffé ne s'est pas contenté seulement de lui en donner l'idée, mais a pu accompagner, à force de séances de déjeuner de travail, à la structuration du plan préliminaire de l'ouvrage. Mais ce n'est qu'à sa disparition, le 09 janvier 2021, que le Professeur Cabral prit pleine conscience d'un devoir moral à accomplir en finalisant et en publiant l'ouvrage inspiré par son mentor.