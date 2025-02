Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 février 2025

Est de la RDC – ONU Femmes plaide pour mettre fin à la violence sexuelle et sexiste

« Mettre fin à la violence sexuelle et sexiste et à l’impunité des auteurs, accroître l’aide humanitaire en adoptant une approche sensible au genre, soutenir les organisations locales de défense des droits des femmes et les organisations dirigées par des femmes », ce sont les préoccupations phares d’ONU Femmes sur la situation actuelle des femmes et des filles en République démocratique du Congo.

Ce 04 février, Mme Sofia Calltorp, Chef de l’action humanitaire à ONU Femmes et Directrice du Bureau de Genève, s’est exprimée au Palais des Nations sur la crise en cours en RDC et son impact sur les femmes et les filles.

À cet effet, les organisations de femmes ont saisi l’occasion pour exprimer leurs préoccupations concernant les déplacements forcés, la violence sexuelle généralisée et les lacunes importantes en matière de protection et de services sociaux de base. (Source allAfrica)

Tchad: Ali Kolotou Tchaïmi prend la tête de l’Assemblée nationale

Ali Kolotou Tchaïmi, un haut responsable du parti au pouvoir, a été élu président de la nouvelle Assemblée nationale du Tchad lors de la session inaugurale qui s’est tenue mardi à N’Djamena, la capitale tchadienne.

Il succède à Haroun Kabadi, qui a dirigé la troisième législature et le Conseil national de transition (CNT), le Parlement transitoire dont le mandat a pris fin mardi avec l’installation de la nouvelle Assemblée nationale. Formé à l’École nationale d’administration, Ali Kolotou Tchaïmi a été chef de la majorité parlementaire lors de la précédente législature, 1er vice-président du CNT et vice-président du Parlement de la CEMAC (Communauté économique et monétaire des États de l’Afrique centrale). (Source beninwebtv)

Gabon : Missambo pour une application stricte du Code pénal contre les féminicides

La toile gabonaise est en émoi depuis l’annonce du décès de Béatrice Zang, suite à l’agression de son ex amant en décembre dernier. Une énième victime de féminicides qui prend une proportion inquiétante dans notre pays. Face à cette situation et devant la gravité des faits, la présidente du Sénat de la transition, Paulette Missambo, a sonné le glas en invitant les autorités à appliquer de manière stricte la loi n°006/2021 du 6 septembre 2021, du code pénal mis en place pour éradiquer ces crimes.

Le rapport intitulé Féminicides 2023 publié le 25 novembre 2024 par l’Onu Femmes et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), révèle que 60% des cas de féminicides à travers le monde sont commis par des partenaires intimes ou des membres de leur famille. Preuve de cela, l’agression sauvage ayant fait passer de vie à trépas, la fondatrice d’Atace et militante pour les personnes handicapées, Béatrice Zang, perpétré par son ex petit-ami Rodrigue Mintsa Menié. (Source GabonMediaTime)

Coalition Burundi Bwa Bose VS Agathon Rwasa : le divorce semble consommé

Même si la Coalition BBB fait sous-entendre qu’elle mise toujours sur Agathon Rwasa qui a décidé de claquer la porte de cette alliance suite au rejet de sa candidature et celles de ses fidèles aux législatives, ses proches de ce leader de l’opposition burundaise, affirment que cette alliance est un chapitre clos.

« Je pense que les choses se compliquent davantage chez ces gens. Depuis que certains ténors de cette coalition ont décidé seuls de faire des recours auprès de la Cour Constitutionnelle, sans nous avertir encore moins nous associer, nous avons compris leur jeu et nous avons décidé de prendre nos distances », a tenu à préciser un des proches d’Agathon Rwasa. (Source Iwacu)

Centrafrique : 30 000 tonnes de carburant russe bientôt réceptionnées

Promis par le président russe Poutine, les 30 000 tonnes de carburant gasoil à titre d'aide humanitaire arrivent bientôt en République Centrafricaine.

Maxime Balalou, porte-parole du gouvernement centrafricain a indiqué le 3 février, que la première cargaison arriverait d’ici la fin de la semaine. Il a également déclaré que les stations-service fermées depuis des années dans certaines villes de province, seront rouvertes afin de prendre en charge la distribution des hydrocarbures.

Cette action de la Russie vise à aider la République centrafricaine, avec laquelle elle entretient de solides liens de coopération multiforme, à surmonter la crise énergétique. (Source Africanews)

Maroc: grève générale de cinq syndicats de travailleurs, la première en dix ans

Une grève générale de deux jours a débuté mercredi 5 février au Maroc. Les cinq principaux syndicats du pays ont appelé à cesser le travail dans tout le royaume. Plusieurs revendications : le pouvoir d'achat des travailleurs, le taux de chômage, mais surtout cette loi votée par le Parlement il y a deux jours qui encadre le droit de grève.

Une loi « liberticide » pour les syndicats marocains, malgré certaines concessions du gouvernement, qui a notamment interdit au patronat d'avoir recours à des salariés de remplacement en cas de grève. Ça n'est pas suffisant pour Younes Firachine du bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail. (Source RFI)

Bamako accueille la 10ème édition du festival Ogobagna, célébrant les traditions dogon

La 10ème édition du festival "Ogobagna" a pris fin à Bamako, célébrant culture dogon à travers danses, masques et luttes traditionnelles. Avec la reconstitution d'un village dogon sur les rives du fleuve Niger, la fête a permis de revitaliser cette culture face aux défis sécuritaires de la région.

Au Mali, cette 10ème édition du festival "Ogobagna" s'est achevé à Bamako le mardi 4 février. Avec ses danses, ses masques impressionnants et ses lutteurs traditionnels, le festival a rendu un vibrant hommage à la culture dogon du centre du pays, région autrefois très touristique, dont l’accès est devenu difficile depuis des années à cause de la crise sécuritaire. (Source VOA Afrique)

En Tunisie, lourdes peines de prison contre l’opposant Rached Ghannouchi et des journalistes pour atteinte à « la sûreté de l’Etat » (Source Lemonde Afrique)

L’UA scelle un partenariat avec les All-Africa Music Awards

L’Union africaine et les All-Africa Music Awards ont officialisé leur partenariat, renforçant ainsi une collaboration entamée en 2014 pour promouvoir les industries créatives africaines, notamment la musique, sur la scène mondiale.

L’Union africaine (UA) et les All-Africa Music Awards (AFRIMA) ont officialisé, mercredi, leur partenariat de longue date visant à promouvoir les industries créatives et culturelles du continent, en particulier dans le domaine musical.

Selon un communiqué transmis à APA, ce protocole d’accord vient renforcer une collaboration initiée en 2014, année du lancement de la première cérémonie des AFRIMA, pour récompenser les talents musicaux africains et valoriser la musique du continent sur la scène internationale. (Source apanews)

Sénégal : les innovations de SEN’EAU pour un service d’eau potable optimisé pour les populations

La SEN’EAU, responsable de l’eau potable au Sénégal, a lancé plusieurs innovations pour améliorer l’accès à l’eau dans le pays, notamment grâce à des outils digitaux et à l’intelligence artificielle. Ces transformations visent à offrir un service optimisé, plus fluide et moderne aux populations. Avec une capacité de production de 1,2 milliard de mètres cubes par an, la SEN’EAU ambitionne de faire du Sénégal un modèle d’excellence en matière de distribution d’eau en Afrique.

La production d’eau potable au Sénégal constitue un défi majeur. Selon l’Office National de l’Assainissement (ONAS), la capacité de production annuelle d’eau potable atteint environ 1,2 milliard de mètres cubes. Dans ce contexte, la SEN’EAU, responsable de l’exploitation et de la distribution de l’eau dans plusieurs villes du pays, a lancé diverses innovations visant à améliorer l’accès à l’eau potable au Sénégal. (Source Africa 24)

Examens Officiels : On ne « délibère » plus, c’est au moins 10/20 pour réussir au Cameroun !

Les règles du jeu ont changé pour les candidats aux examens officiels. Désormais, obtenir au moins 10 de moyenne est devenu indispensable pour poursuivre ses études. Selon l’OBC et la DECC, la décision est une réponse aux nombreux appels des parents dénonçant le niveau d’étude bas des enfants.

Au Cameroun, le gouvernement aurait décidé de durcir les critères d’admission aux examens officiels. Selon une communication attribuée à l’Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) et à la Direction des examens, concours et de la certification (DECC) du ministère de l’Education de base durcit les critères d’admission aux examens officiels. Alors que le document a déjà été relayé par les médias dont le journal Le Drapeau la chaine de télévision Bnews1, aucune institution n’y a apporté un démenti. (Source LeBledParle)