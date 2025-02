Ile Maurice: La Terrasse, 30 ans de tradition et d'authenticité

Depuis 1994, le restaurant La Terrasse, dirigé par Sanjay Caussy, célèbre la richesse des saveurs locales en les associant à des influences européennes. Situé à GrandBaie, il s'est imposé comme une adresse incontournable, proposant une carte qui évolue au fil des saisons avec des plats phares comme le curry de poisson, la sauce rouge et la salade d'ourite, tous préparés avec des produits frais et locaux.

Une cuisine ancrée dans le terroir

Soucieux de la qualité et du respect des traditions, Sanjay met un point d'honneur à sélectionner les meilleurs ingrédients. «Mon objectif a toujours été de préserver l'authenticité des saveurs locales tout en y ajoutant une touche personnelle pour sublimer l'expérience culinaire», explique-t-il. En privilégiant les produits du terroir, le restaurant soutient l'économie locale et garantit la fraîcheur de ses plats. «Maurice regorge de trésors culinaires et les mettre en avant, c'est rendre hommage à notre île», ajoute-t-il.

Une carte variée et une ambiance conviviale Au-delà des recettes traditionnelles, La Terrasse propose également des plats comme les pâtes fraîches, le gratin de fruits de mer, la souris d'agneau ou encore le magret de canard, afin de satisfaire une clientèle aux goûts variés. L'ambiance y est chaleureuse et conviviale. «Nous avons voulu créer un lieu où chacun se sent à l'aise, que ce soit en famille ou entre amis», précise Sanjay. Un service attentionné, assuré par une équipe fidèle, contribue à cette atmosphère accueillante. Depuis trois décennies, La Terrasse évolue tout en restant fidèle à son héritage. «L'innovation fait partie de notre démarche, mais toujours en accord avec les attentes de nos clients», conclut Sanjay.