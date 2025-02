Soudan: Ministre de la Culture et de l'Information - La police fait partie intégrante de la guerre de la dignité et a fourni des martyrs et des blessés

Le porte-parole officiel du gouvernement, ministre de la Culture et de l'Information, M. Khaled Al-Eaysir a confirmé que les forces de police représentent une partie authentique dans la guerre de la Dignité, et qu'elles ont présenté des martyrs et des blessés à cet effet, exprimant son appréciation pour les forces de police, ses positions nationales et sa contribution à la guerre de la Dignité contre l'agression de la milice terroriste Forces de Soutien Rapide-FSR.

Lors de sa visite mercredi au siège de la police, le ministre de la Culture et de l'Information a discuté avec le directeur général des forces de police, le général Khaled Hassan, des aspects de coopération et de coordination conjointes pour refléter les activités policières et la nécessité de les transmettre à l'opinion publique, en plus de discuter des partenariats dans la production de programmes qui contribuent au retour des gens dans leurs foyers dans les zones libérées, et à la restauration de la forme de l'État exécutif et du prestige de l'État, d'autant plus que le secteur de la police est l'un des principaux axes du retour à la vie normale.

Al- Eaysir a souligné que le ministère de la Culture et de l'Information apprécie grandement les sacrifices des forces de police dans la guerre de la Dignité, et que les positions du ministère de l'Intérieur et des forces de police soutiennent les positions des médias.

Il a également salué les partenariats entre les deux parties, notamment le traitement d'un grand nombre de professionnels des médias et l'adoption de certaines propositions liées au service de certaines institutions médiatiques.