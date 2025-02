Soudan: Chef tribal de la Coordination Al-Mahamid - Les forces armées sont une institution nationale

Port Soudan — Le chef de la coordination du tribu Mahamid, l'ingénieur Anwar Ahmed Khater a appelé tous les peuples du Darfour et du Kordofan à se libérer intellectuellement de la subordination de la famille Al-Dagalo, à rejeter leurs idées racistes et à oeuvrer pour préparer les sociétés à la stabilité et à assurer la sécurité et la sûreté par le biais des forces armées et d'autres forces régulières pour vaincre les milices rebelles de toutes les zones qu'elles contrôlent.

Dans le même temps, il a mis en garde contre le risque de tomber dans le piège des stratagèmes de certains pays et individus contre le pays en incitant les sociétés à semer la discorde entre elles.

Anwar a déclaré mercredi dans des déclarations à la presse que les pratiques de la famille Al-Dagalo contre les citoyens de tout le Soudan sont inacceptables, et que le rebelle Hemedti commet un génocide contre le peuple du Darfour en particulier et du Soudan en général, et que le clan du rebelle Hemedti est la plus grande victime de la guerre, soulignant que son absence de l'arène politique et militaire confirme l'échec de son projet, qui représente les objectifs d'une petite famille du Darfour et de certaines personnes avides de certains pays pour les richesses du pays.

Anwar a appelé tous les habitants du Darfour à agir pour se libérer eux-mêmes et leurs communautés des idées racistes de la famille Al-Dagalo, rassurant tous les habitants du Darfour en particulier et du Soudan en général sur l'importance d'unifier les visions et de soutenir les forces armées pour préserver l'unité et le territoire de la patrie.

Il a ajouté que les forces armées sont capables de protéger la terre et l'honneur, car elles sont une institution nationale de longue date qui vise à parvenir à la stabilité et à préserver l'unité du Soudan contre toute menace interne et externe.