Soudan: Agar confirme que les forces armées représentent la seule institution nationale qualifiée pour maintenir la sécurité et l'unité du pays

Damazin , — Le vice-président du Conseil de souveraineté commandant Malik Agar a confirmé que les forces armées représentent la seule institution nationale qualifiée pour maintenir l'unité du pays et protéger son avenir.

Agar a tenu ces propos lors de son discours prononcé mercredi devant un rassemblement de masse auquel participaient des officiers, des sous-officiers et des soldats de la quatrième division d'infanterie à Damazin, au cours duquel il a exprimé sa gratitude pour les contributions des membres de la quatrième division d'infanterie dans la bataille de la Dignité et la défaite des vestiges de l'occupation et de la colonisation, soulignant la détermination des Forces Armées Soudanaises dans les étapes de défense et de préparation qui ont abouti à la défaite de la rébellion sur tous les fronts.

Il a appelé à se préparer à faire de la lutte pour traquer les collaborateurs, les démasquer et les traduire en justice et devant la loi. Il a également appelé à oeuvrer pour que la phase de collecte des armes soit un succès et à jeter les bases de réconciliations lors de la phase suivante.

Il a ordonné aux dirigeants de la Quatrième Division de se préparer à éliminer la rébellion dans les régions de l'ouest et du sud, annonçant l'engagement du gouvernement central à fournir les ressources nécessaires pour permettre à la Quatrième Division de mettre fin à la rébellion dans la région.

De son côté, le gouverneur de la région a confirmé que la quatrième division d'infanterie représente le gardien fidèle des portes frontalières de la région, et a annoncé la stabilité de toutes les situations et la cohésion du front intérieur dans la région.

Maj-Gen Mohammed Osman, commandant de la quatrième division d'infanterie, a salué les positions du gouvernement régional et son soutien sincère à la direction de la quatrième division d'infanterie. Il a déclaré que l'histoire immortalisera les victoires des forces armées et du peuple soudanais sur la rébellion, en passant en revue les sacrifices des membres de la quatrième division d'infanterie dans tous les axes à travers le pays.

Le général Malik Agar vice-président du Conseil de souveraineté de transition, est arrivé mercredi matin à Damazin et a été reçu à l'aéroport de Damazin par le Lit-Gen Ahmed Al-Omda Badi, gouverneur de la région, les membres de son gouvernement, les membres du Comité de sécurité et un groupe de dirigeants civils et populaires de la région.