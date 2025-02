Soudan: Le Conseil de l'enfance au Sud-Kordofan condamne le meurtre d'enfants par le MLPS à Kadugli

Kadugli — La Secrétaire Générale du Conseil de Protection de l'Enfance du Sud-Kordofan, Mme Mawahib Hassan Omar a vérifié lors de sa visite à l'hôpital de Kadugli, l'état de santé des enfants blessés à la suite des bombardements aléatoires du "Mouvement de Libération du Peuple Soudan - MLPS/Hilou, qui ont ciblé des rassemblements de civils dans un certain nombre de quartiers résidentiels, certaines écoles pendant les heures de cours et le marché de la ville de Kadugli.

Elle a annoncé mercredi le martyre de 21 enfants, garçons et filles, sur un total de 52 morts, en plus des blessures de 30 autres enfants, garçons et filles, sur un total de 37.

Elle a expliqué dans des déclarations à la presse que toutes les blessures des enfants étaient graves et sévères, y compris des blessures à la tête et à l'abdomen, et une amputation des membres.

Elle a qualifié ces bombardements de criminels et d'irresponsables et a fermement condamné ce ciblage systématique des enfants, qui les prive de leurs droits à la vie, au développement, à l'éducation, à la santé et au bien-être.

La secrétaire du Conseil d'État pour la Protection de l'Enfance, conformément à la loi sur la protection de l'enfance, a souligné la nécessité d'intensifier la situation au niveau du droit international et des droits de l'homme pour obtenir justice pour les enfants et leurs familles.