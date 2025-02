Port Soudan - — L'une des factions d'opposition politique et militaire les plus importantes au Soudan du Sud a signé un accord de paix avec le gouvernement de Salva Kiir Mayardit, sous les auspices du directeur du Service de Renseignements généraux au Soudan, le général Ahmed Ibrahim Mufaddal.

L'accord, signé dimanche et tenu à Port Soudan a réuni des représentants de la Faction Kit-Gwang de l'APLS-IO dirigée par le chef du mouvement, le général Simon Gatwech Dual, tandis que le gouvernement du président Salva Kiir était représenté par le directeur du service de sécurité intérieure, le général Akec Tong Aleu, et le chef du renseignement militaire, le Lit-Gen Garang Stephen Marshall.

L'accord comprend, entre autres dispositions, la mise en oeuvre d'accords de sécurité entre les deux parties, l'intégration des forces qui se sont séparées du Mouvement de libération du Soudan dans l'opposition (MLS-IO) dans l'armée officielle du Soudan du Sud, et la garantie de la participation de la faction au pouvoir.

Le général Ahmed Ibrahim Mufaddal, qui se trouvait au milieu de la tribune des signataires de l'accord, l'a qualifié d'« historique » et a déclaré : « Aujourd'hui, nous avons pu parvenir à un accord entre le gouvernement du Soudan du Sud et le Mouvement Populaire d'Opposition, la faction «Kit-Gwang», après un deuxième et dernier cycle de consultations supervisées par le Service des renseignements généraux sous le parrainage et le suivi étroits du président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah Al-Burhan. »

Mufaddal a souligné que malgré les conditions de guerre existentielles que le Soudan mène, il est resté et restera intéressé par la stabilité et la sécurité du sud, « parce que la stabilité du Soudan du Sud signifie la stabilité du Soudan ».

En janvier 2022, les parties belligérantes du Soudan du Sud ont signé un accord de paix à Khartoum sous les auspices d'Abdel Fattah Al-Burhan, mettant fin à une guerre dévastatrice qui avait éclaté dans le Haut-Nil et dont les flammes avaient presque envahi l'État du Soudan du Sud. Les observateurs ont décrit l'accord de Khartoum à l'époque comme la « paix des braves ».

Mufaddal a déclaré : « Le Soudan a mis son expertise et ses capacités au service de nos frères du Soudan du Sud, dans le prolongement de ses rôles fraternels et de son sens des responsabilités pour mettre fin aux guerres et aux conflits, et en tant que soutien et sponsor afin de parvenir à une paix durable. »

Il a félicité les deux parties d'avoir répondu à l'appel à la paix et d'avoir signé l'accord, notant que la signature de l'accord ouvrirait la porte à la stabilité sécuritaire dans toutes les zones frontalières entre les deux pays, en particulier la région de Lou Nuer, « parce que la faction Kit Gwang est l'une des factions influentes de la région, et son adhésion au mouvement de paix inciterait les autres à abandonner l'option de la guerre au Soudan du Sud. »

Le directeur des renseignements généraux a réitéré sa confirmation que le Soudan, sous la direction d'Al-Burhan, continuera à soutenir fermement le gouvernement du président Salva Kiir Mayardit, et a demandé à toutes les parties de mettre en oeuvre ce qui a été convenu car « cela signifie plus de stabilité et de progrès pour l'État du Soudan du Sud ».

De son côté, le chef du SPLM-IO, faction Kit Gwang, le général Simon Gatwech Dual, a confirmé, après la signature de l'accord de paix avec le gouvernement du Soudan du Sud, sa détermination à aller de l'avant et a déclaré : « Nous ne reculons pas... nous allons de l'avant », et il a indiqué que son mouvement est nationaliste et recherche la paix dans toutes les régions du Soudan du Sud.

Simon a condamné les crimes commis par la milice de soutien rapide au Soudan, qui a entraîné une partie de la population du Soudan du Sud dans le feu de la guerre, et a déclaré : « La milice de soutien rapide nous a causé la pire chose. Je suis avec Salva Kiir, ensemble. Je suis avec Al-Burhan, ensemble. »

Dans ce contexte, le directeur du Service de Sécurité Intérieure du Soudan du Sud, le général Akec Tong a exprimé sa joie de signer l'accord de paix avec le général Simon Gatwech et a félicité le gouvernement soudanais et le Service de Renseignements Généraux qui ont supervisé les consultations menant à la signature, et a déclaré : « Nous respecterons l'accord que nous avons signé sous la supervision du gouvernement soudanais et la supervision du Service de Renseignements Généraux.