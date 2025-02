Madagascar: Conjoncture économique - Le pays au rythme de la tendance mondiale

L'économie malgache suit visiblement la tendance mondiale qui a fait preuve de résilience face à des défis persistants.

Dans la dernière édition de sa note de conjoncture économique publiée le 4 février dernier, la Banque centrale de Madagascar a annoncé une croissance de 4,4% au quatrième trimestre 2024.

3,2%

Au dernier trimestre 2024, l'économie mondiale a fait preuve de résilience face à des défis persistants selon l'analyse de la BFM. « Sur l'ensemble de l'année, la croissance mondiale est estimée à 3,2%. Aux États-Unis, la croissance a ralenti à 2,4% au quatrième trimestre de 2024, contre 3,2% un an plus tôt, sous l'effet des conditions financières. Néanmoins, la solidité du marché du travail et une consommation centrée sur les besoins essentiels ont limité ce ralentissement. Dans la Zone euro, la croissance a progressé à 1,1% après 0,2% au quatrième trimestre de 2023, portée par la baisse de l'inflation énergétique et une consommation plus dynamique.

En Chine, la croissance a légèrement ralenti à 4,9% au quatrième trimestre de 2024, contre 5,3% sur la même période de 2023, en raison des tensions commerciales et des mesures prises pour limiter l'endettement. Par ailleurs, les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine ont maintenu une pression élevée sur les prix de l'énergie, impactant les économies dépendantes des importations. En Afrique du Sud, la croissance a décéléré à 1,0% dans un contexte de difficultés énergétiques chroniques. Maurice a affiché une croissance soutenue, avec un taux porté à 6,3% au troisième trimestre de 2024, grâce à la reprise du tourisme et à la hausse des investissements publics ».

4,4%

Sur le plan national, la situation évolue positivement avec une croissance économique estimée à 4,4% en 2024, soutenue par les secteurs du commerce, du BTP et des services. « Selon les indicateurs de la Loi de Finances 2025, la croissance économique de 2024 serait de 4,4%. La plus forte progression concernerait le secteur primaire, avec une hausse de 5,4%, suivi du secteur tertiaire, en croissance de 5,1%. En revanche, en raison du recul prévu de 20,8% de l'industrie extractive, le secteur secondaire afficherait une contraction de 3,3%. Concernant l'inflation, l'évolution des prix à la consommation en glissement annuel entre décembre 2023 et décembre 2024 s'élève à 8,6%.

L'écart de prévision, soit la différence entre le taux prévu et le taux réalisé, est de -0,4 point. Parmi les principaux éléments influençant la consommation des ménages, le prix du riz a augmenté de 9,4%, contribuant à 20,6% à la variation globale des prix. Les prix de l'énergie ont progressé de 7,9%, avec une contribution de 5,8%. Quant à l'inflation sous-jacente, mesurée à partir du panier de consommation hors riz et hors énergie, elle s'est établie à 8,5%, représentant 73,6% de la hausse générale des prix ». Notons que pour 2025, la prévision de croissance est de 5%.