Afrique de l'Est et Océan indien - Des pays émergent dans le développement de l'IA

L'intelligence artificielle (IA) représente un enjeu crucial pour le développement économique et social de l'Afrique de l'Est et de l'Océan Indien.

Cette technologie promet de transformer divers secteurs, notamment l'agriculture, la santé et l'éducation, en améliorant l'efficacité et en apportant des solutions innovantes. Cependant, le développement de l'IA dans certaines régions est freiné par des défis majeurs, tels que des infrastructures numériques insuffisantes et un manque de formation spécialisée.

Des pays comme le Kenya et le Rwanda se positionnent en leaders grâce à des politiques proactives et des investissements dans les compétences, tandis que d'autres, comme Madagascar, doivent intensifier leurs efforts pour ne pas être laissés pour compte. Actuellement, le pays se classe à la 141e place et figure parmi les derniers, selon l'index 2024 d'Oxford Insights.

Avenir

À Madagascar, le potentiel de l'IA est immense, mais plusieurs obstacles subsistent. Le gouvernement malgache a récemment exprimé son ambition de faire du pays un hub international de l'IA, en annonçant la création d'un institut dédié à cette technologie. Néanmoins, Madagascar fait face à un déficit de 40 000 techniciens qualifiés, indispensables à sa transformation numérique.

Les opportunités existent : des initiatives comme le Forum des Investisseurs à Madagascar témoignent d'un intérêt croissant pour les talents locaux. Toutefois, pour exploiter pleinement ce potentiel, il est crucial d'améliorer les infrastructures numériques et d'établir un cadre législatif adapté à l'IA. En surmontant ces défis, Madagascar pourrait non seulement renforcer son économie, mais aussi devenir un acteur clé de l'intelligence artificielle en Afrique.