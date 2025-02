Madagascar: Dermatologie - Mise en garde contre le dipropionate de bétaméthasone et le clobetasol

La Société malgache de dermatologie invite les responsables concernés à prendre les mesures nécessaires face à la vente illicite du dipropionate de bétaméthasone et du clobetasol sur « Facebook ». Un appel à la vigilance a été lancé par les dermatologues suite aux effets toxiques de ces médicaments sur la peau et les autres organes.

La Société malgache de dermatologie (SOMADER) alerte sur la vente incontrôlée de produits dermatologiques qui prolifèrent sur le réseau social Facebook. Cette mise en garde concerne particulièrement le dipropionate de bétaméthasone et le clobétasol, des médicaments qui peuvent représenter un réel danger pour la peau et d'autres organes du corps humain.

La SOMADER rappelle que la délivrance de ces médicaments est soumise à une prescription médicale et appelle les autorités compétentes à prendre leurs responsabilités face à cette situation. « La vente de médicaments est réglementée. Ce n'est pas parce que vous en possédez que vous pouvez les vendre sur Facebook », insiste l'organisation.

Le dipropionate de bétaméthasone est utilisé pour traiter diverses affections cutanées telles que l'eczéma, la dermatite, les allergies et les éruptions cutanées. Il réduit l'enflure, les démangeaisons et les rougeurs associées à ces affections. Toutefois, ce médicament est un corticostéroïde puissant et son utilisation inappropriée peut entraîner des effets indésirables graves. Quant au clobétasol, il est uniquement destiné au traitement du psoriasis du cuir chevelu et ne doit pas être appliqué sur d'autres parties du corps.

Liste

À Madagascar, le nombre de dermatologues est très limité, et la majorité exerce dans la capitale, rendant les soins peu accessibles à une grande partie de la population. Pour une consultation en dermatologie, les patients peuvent se rendre dans les centres suivants : Service dermatologie CHU Joseph Raseta Befelatanana, Service pavillon spécial A CHU Joseph Raseta Befelatanana, Unité dermatologie CHU de soins et de santé publique Analakely, Service dermatologie CHU Antsiranana, Service dermatologie CHU Morafeno Toamasina, et Service dermatologie CHU Mahavoky Atsimo Mahajanga.

La SOMADER a publié la liste officielle des dermatologues inscrits et reconnus par l'Ordre national des médecins et la Société malgache de dermatologie. Parmi eux, nous pouvons citer : Pr Rapelanoro Rabenja Fahafahantsoa, Pr Lala Soavina Ramarozatovo, Pr Irina Mamisoa Ranaivo, Dr Nany Louise, Dr Patricia Rakotomanga, Dr Fandresena Arilala Sendrasoa, Dr Malalaniaina Andrianarison, Dr Onivola Raharolahy, Dr Naina Harinjara Razanakoto, Dr Mendrika Fifaliana Rakotoarisaona, Dr Moril Sata, Dr Roger Dominique Randrianarimalala, Dr Solohery Andriateloasy, Dr Tobiniaina Ratovonjanahary, Dr Samson Léophonte Ramily, et Dr Tsiory Iarintsoa Razafimaharo.