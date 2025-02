Madagascar: École Supérieure de Technologie - Une rentrée sous le signe de l'innovation et du renouveau

Ce mardi a marqué la rentrée tant attendue à l'École Supérieure de Technologie (E.S.T.), un moment clé pour l'institution qui entame une nouvelle année avec une énergie renouvelée.

Depuis 20 ans, l'école oeuvre sans relâche pour former les futurs leaders de l'innovation et contribuer activement au développement de ses étudiants. Cette rentrée est particulièrement marquée par un changement générationnel à la tête de l'établissement. Une nouvelle gérance et une équipe renouvelée prennent les rênes, annonçant ainsi une nouvelle ère pour l'E.S.T.

L'institution se tourne résolument vers l'avenir, en poursuivant sa mission d'excellence tout en offrant un environnement propice à l'apprentissage et à l'innovation. La réouverture de l'école s'est déroulée dans d'excellentes conditions, grâce à l'engagement des équipes et au soutien précieux de ses partenaires. Cette rentrée représente ainsi un nouveau départ, porté par une vision ambitieuse : continuer à bâtir l'avenir de la jeunesse et offrir à chaque étudiant les clés pour réussir dans un monde en constante évolution.