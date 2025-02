Madagascar: Un jour, un artiste à l'IFM - Une journée entière dédiée à The Dizzy Brains

Un jour, un artiste revient à l'IFM ce 22 février 2025 et met The Dizzy Brains sous les feux des projecteurs. Après Kristel en 2019 et Gad Bensalem en 2020, il y a 5 ans donc, «Un jour, un artiste» fait son grand retour à l'Institut Français de Madagascar (IFM). Pour cette édition 2025, les projecteurs se tournent vers The Dizzy Brains, groupe incontournable de la scène rock malgache, reconnu pour son énergie explosive et ses performances captivantes.

Un jour, un artiste est un concept unique où l'Institut Français dédie à un artiste une journée entière pour investir ses espaces et révéler toutes les facettes de son univers. Le public est invité à une immersion totale dans la créativité et la singularité de l'artiste mis à l'honneur.Pour cette nouvelle édition, The Dizzy Brains, figure emblématique du rock malgache, deviendra programmateur le temps d'une journée.

Bénéficiaires du Visa Talent en 2017, ce quatuor électrique a su conquérir les scènes internationales avec un style percutant et authentique. Leur parcours les a menés sur des scènes prestigieuses comme le Trans Musicales de Rennes ou le MaMA Festival à Paris ou encore le Printemps de Bourges. Ils ont également fait résonner leur voix au Canada, en Europe et en Asie, portant haut les couleurs de Madagascar. En 2024, ils ont marqué leur retour avec un nouvel album, «Maso mahita».

Justement ils le partageront avec le public lors de cette journée exceptionnelle.Cet événement est une invitation à (re)découvrir ce groupe unique, dont le rock brut et énergique reflète toute la vitalité de la scène musicale malgache. Au programme de la journée, une installation autour du groupe et de ses influences dans la galerie de l'IFM.

Vers 10 heures, Eddy Andrianarisoa, le fondateur et lead vocal du groupe, accompagné du guitariste Poun Andriambel, fera découvrir au public des textes qui l'ont inspiré, de Baudelaire à Saez dans la Médiathèque. Vers 14 heures, le film documentaire The Dizzy Brains sera projeté dans la salle Albert Camus. Ce film a été co-produit par France Télévisions/Réunion Première et 504 Productions La projection sera suivie d'une discussion sur le thème « Les problématiques de la musique Rock face à l'évolution du monde musical à Madagascar. »

Vers 16 heures, une session « Kafe sy Mozika » donnera l'opportunité au public de rencontrer et discuter avec le groupe autour d'un café tout en appréciant la collection de vinyles d'Eddy. Enfin, vers 17 heures, retour à la salle Albert Camus pour le concert qui clôturera en beauté cette journée. The Dizzy Brains inviteront quelques amis à partager la scène avec eux.