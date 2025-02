Afrique Australe: Guerre en RDC - Déploiement d'un contingent militaire de 20 médecins et 30 aides-soignants

Moins d'une semaine après la réunion extraordinaire de la SADC sur le conflit armé au Nord Kivu, Madagascar joint la parole à l'acte.

Chose promise, chose due

Madagascar, par la voix du président Andry Rajoelina, s'est engagé à apporter un soutien médical aux blessés et aux personnes déplacées dans la guerre en République Démocratique du Congo. Une communication verbale relative au déploiement de médecins militaires malgaches dans l'Est de la RDC a été effectuée hier en conseil des ministres, au titre du ministère des Forces Armées. Et ce, dans le cadre des efforts de maintien de la paix de la « Southern African Development Community » ou plus communément SADC auquel appartient Madagascar.

Troïka de la SADC

Le chef de l'Etat malgache siège même au sein de la Troïka de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe qui confère l'autorité au président de la SADC, au président entrant et au président sortant. La Troïka est, toutes proportions gardées, ce que le Conseil de sécurité est aux Nations Unies pour les questions de menace à la paix, à la sécurité et à la stabilité. C'est dire que la décision de Madagascar de fournir une assistance médicale aux blessés et à la population vulnérable de la Région du Kivu s'inscrit à la fois au nom de la Troïka et en qualité de membre à part entière de la SADC.

Budget de l'opération

C'est aussi dans l'esprit du « voin-kava mahatratra » que Madagascar a décidé l'envoi d'un contingent de 20 médecins militaires et 30 aides-soignants civils et militaires. Le transport de l'équipe médicale sera assuré par un vol militaire malgache, avec un départ en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain ainsi que de l'obtention des autorisations de déploiement nécessaires et de finalisation des arrangements logistiques, en coordination avec l'organe de la SADC. Et ce, pour assurer notamment la sécurité des médecins militaires et aides-soignants malgaches qui ne seront pas débarqués ou largués en parachute dans les zones de conflit. Le budget affecté à l'opération a été discuté hier en conseil des ministres car l'argent est le nerf de la guerre.