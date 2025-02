Madagascar: Trail - Reboisement dans le jardin à Angavokely ce samedi

L'Ultra Trail des O Plateaux (UTOP) commence cette année son programme de reboisement sur le site d'Angavokely, marquant ainsi le lancement de la saison 2025 pour l'association. Les traileurs ont rendez-vous ce samedi matin pour accomplir ce devoir citoyen, une initiative essentielle pour ce site prisé des amateurs de course nature, durement touché par plusieurs jours d'incendie.

Des bus gratuits seront mis à disposition pour transporter les participants jusqu'au Centre National de Formation des Techniciens Forestiers (CNFTF). Deux points de départ sont prévus : l'un au Jardin d'Antaninarenina et l'autre au Lycée Français Ambatobe, tous deux à 6 heures du matin. Après le reboisement, programmé jusqu'à 12h30, les bus ramèneront les participants en ville. Comme l'a rappelé Rivo Andriamanalina, président de l'UTOP, « l'UTOP n'est pas seulement une compétition, c'est aussi une mission ».

L'association croit au pouvoir du sport pour contribuer au développement de Madagascar et s'investit pleinement dans la protection de l'environnement. Le reboisement à Angavokely, qui prend chaque année de l'ampleur, sensibilise de plus en plus de personnes à la préservation des forêts. Plusieurs associations et clubs suivent désormais cet exemple en plantant des arbres régulièrement.Mais l'engagement de l'UTOP ne s'arrête pas là. L'association mène également des actions sociales en faveur des communautés locales.

Grâce au soutien de ses partenaires, elle a pu financer la participation de plus de 300 coureurs, distribuer des vêtements, des chaussures et des fournitures scolaires à plus de 300 enfants et familles vivant le long des parcours. Malgré ces efforts, la lutte contre les feux de broussailles et la fabrication de charbon reste un défi majeur pour la réserve d'Angavokely, un site à la fois riche en biodiversité et précieux pour les activités de plein air qu'il propose.